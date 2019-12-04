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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 декабря
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04 декабря 2019 года 16:32

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 декабря

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4 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 5 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3046,02 (+13,83) руб./грамм; на серебро - 35,11 (+0,31) руб./грамм; на платину - 1874,03 (+16,03) руб./грамм; на палладий - 3836,81 (-0,85) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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