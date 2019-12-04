Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 декабря

4 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 5 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3046,02 (+13,83) руб./грамм; на серебро - 35,11 (+0,31) руб./грамм; на платину - 1874,03 (+16,03) руб./грамм; на палладий - 3836,81 (-0,85) руб./грамм.

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Россельхозбанк (РСХБ) выставил на 23 декабря оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии БО-07P на 19,9 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Период подачи заявок - с 16 по 20 декабря включительно. Цена приобретения - 100% от... Период подачи заявок - с 16 по 20 декабря включительно. Цена приобретения - 100% от... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 46726,469 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 44,962 млрд руб., или на...

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,18 пункта (0,596%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2900,66 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 308 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,071 руб. Минимальный курс юаня составил 9,05 руб., максимальный - 9,083... Минимальный курс юаня составил 9,05 руб., максимальный - 9,083... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1431 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9186 руб. Минимальный курс евро составил 70,715 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,715 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1574 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9954 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся небольшим ростом, завершил среду в хорошем плюсе. Европейские рынки акций весь день торговались на повышательном тренде. Европейские рынки акций весь день торговались на повышательном тренде. Азиатские рынки акций закрылись в красной зоне, после того как президент США Дональд Трамп дал... Азиатские рынки акций закрылись в красной зоне, после того как президент США Дональд Трамп дал... читать дальше

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АО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 10-го купона биржевых облигаций серии БО-14 в размере 4,8% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила выпуск на 17 млрд рублей в июне 2015 года. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса... Компания разместила выпуск на 17 млрд рублей в июне 2015 года. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса... читать дальше

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Нефтяные цены растут более чем на 3% после выхода данных о запасах в США, а также на фоне возобновившихся надежд на заключение торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:36 мск... Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:36 мск... читать дальше

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ХК "Новотранс" завершило размещение облигаций серии 001P-01 объемом 6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 26 ноября. Ставка купона установлена на уровне 8,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,04%... Сбор заявок на выпуск прошел 26 ноября. Ставка купона установлена на уровне 8,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,04%... читать дальше

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В ноябре цены на кофе подскочили до максимума за последние 12 месяцев, говорится в отчете Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO). Согласно прогнозу ICO, дефицит кофе в 2019/2020 сельхозгоду, который начался в октябре, составит 502 тыс.... Согласно прогнозу ICO, дефицит кофе в 2019/2020 сельхозгоду, который начался в октябре, составит 502 тыс.... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 4 декабря подтвердило кредитный рейтинг старшего транша ипотечных облигаций ООО "Ипотечный агент БСПБ 2" объемом 5,259 млрд рублей на уровне "ААА(ru.sf)", говорится в сообщении АКРА. "Кредитный рейтинг старшего... "Кредитный рейтинг старшего... читать дальше

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Почти 25 млрд рублей будет выделено субъектам РФ из госбюджета на развитие туризма в рамках федеральной программы "Развитие культуры и туризма", сообщил журналистам в среду первый замминистра экономического развития Михаил Бабич. "На основе подготовки предложений по... "На основе подготовки предложений по... читать дальше

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Ирак выступает за продление сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти до конца следующего года. "Мы предпочитаем продление сделки ОПЕК+ до конца 2020 года", - сказал журналистам министр нефти Ирака Тамир Гадбан. "Мы предпочитаем продление сделки ОПЕК+ до конца 2020 года", - сказал журналистам министр нефти Ирака Тамир Гадбан. Сделка по снижению нефтедобычи участниками ОПЕК+... Сделка по снижению нефтедобычи участниками ОПЕК+... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4856 тыс. баррелей - до 447,096 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3385 тыс. баррелей и составили 229,363 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 3385 тыс. баррелей и составили 229,363 млн баррелей,... читать дальше

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Россия против милитаризации космоса, заявил в среду президент Владимир Путин, отметив, что США, как они открыто заявляют, рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий. "Ведущие страны мира активно развивают современные космические системы... "Ведущие страны мира активно развивают современные космические системы... читать дальше

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