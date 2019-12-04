Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,9818 руб.

4 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 460 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9818 руб.

Минимальный курс евро составил 70,705 руб., максимальный - 71,1375 руб. Было заключено 4317 сделок. Объем торгов составил 14389,01 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,725 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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