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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 ноября в размере 64,0817 руб., курс евро - 70,5475 руб.
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01 декабря 2019 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 ноября в размере 64,0817 руб., курс евро - 70,5475 руб.

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1 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 ноября, составляет 64,0817 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,88 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 ноября, составляет 70,5475 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,72 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 ноября, составляет 70,5475 руб. По сравнению с...
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