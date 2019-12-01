ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 ноября в размере 64,0817 руб., курс евро - 70,5475 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 30 ноября, составляет 70,5475 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,72 коп.

1 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 ноября, составляет 64,0817 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,88 коп.

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Москва признана победителем премии World Travel Award в категории «Городское туристическое направление», церемония награждения которой состоялась в столице Омана Маскате. «Мы взяли одну из самых престижных премий туриндустрии — World Travel Awards, - прокомментировал данное... читать дальше

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"Аэрофлот" со 2 декабря прекратит SMS-информирование пассажиров о начале посадки на рейс, следует из сообщения компании. "Теперь пассажиры будут получать уведомления только в случае изменения расписания авиакомпании (задержка, перенос или отмена рейса). Просим следить... "Теперь пассажиры будут получать уведомления только в случае изменения расписания авиакомпании (задержка, перенос или отмена рейса). Просим следить...

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Строительство хордовых скоростных магистралей в Москве планируется завершить в конце 2022 - начале 2023 года, заявил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Вчера с запуском движения по балочному мосту было полностью... читать дальше

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К середине 2019 года во всем мире насчитывалось примерно 270 млн человек, которые, покинув родину, живут и работают за границей. Это - всего 3,5 процента мирового населения. Более половины международных мигрантов - 141 млн - осели в странах Европы и Северной Америки, говорится в... читать дальше

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Каждый второй работающий россиянин (51%) выйдет на работу в последний рабочий день уходящего года, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в "Интерфакс". Согласно результатам исследования, 19% трудоустроенных сограждан на... Согласно результатам исследования, 19% трудоустроенных сограждан на... читать дальше

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Проектирование станции метро "Внуково", интегрированной с инфраструктурой аэропорта, будет завершено через три месяца, заявил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Мы запустили тоннелепроходческий комплекс в... читать дальше

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продал часть пакета в "Московской бирже". Как сообщила биржа в пятницу вечером, доля ООО "РФПИ Управление инвестициями - 6" в ее капитале сократилась с 5,003% до 3,18%. "РФПИ вместе с соинвесторами зафиксировали очередной... "РФПИ вместе с соинвесторами зафиксировали очередной... читать дальше

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Банк России предлагает компаниям, акции которых допущены к организованным торгам, но не включены в котировальные списки, руководствоваться принципами "Кодекса корпоративного управления", говорится в "Обзоре практики корпоративного управления в российских публичных акционерных... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch изменило на "позитивный" со "стабильного" прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) ПАО "ГТЛК" и "Росагролизинга". Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте "ГТЛК" подтвержден на уровне "BB+", "Росагролизинга" - на уровне... читать дальше

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Минприроды РФ утвердило правила квотирования выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух, сообщила пресс-служба ведомства. Правила будут использованы при проведении эксперимента по квотированию выбросов в рамках федерального... Правила будут использованы при проведении эксперимента по квотированию выбросов в рамках федерального... читать дальше

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Темпы увеличения импорта сжиженного природного газа (СПГ) Китаем этой зимой замедлятся в связи с ограниченным приростом регазификационных мощностей, повышением производства газа внутри страны, а также стартом импорта газа из России по газопроводу "Сила Сибири". Согласно... Согласно... читать дальше

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Российские банки в январе-октябре 2019 года предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на 2,232 трлн рублей, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (2,371 трлн рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ. Количество предоставленных банками... Количество предоставленных банками... читать дальше

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Наблюдательный совет "Московской биржи" принял решение перенести срок приобретения акций "Казахстанской фондовой биржи" (KASE) на следующий год, говорится в сообщении российской биржи. Ранее "Мосбиржа" уже переносила сроки этой сделки с 2018 на 2019 год. Как сообщалось,... Как сообщалось,... читать дальше

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За встречей руководства профильных министерств и газовых компаний России и Украины в четверг в Вене последовали переговоры на экспертном уровне. "Сегодня в Вене продолжились российско-украинские переговоры по газу в соответствии с достигнутыми накануне договоренностями по... читать дальше

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Количество публичных акционерных обществ (ПАО) из первого и второго котировальных списков "Московской биржи", которые наилучшим образом соблюдают принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления (ККУ), увеличилось по итогам 2018 года с семи до шестнадцати,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 ноября, составляет 64,0817 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,88 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 ноября, составляет 70,5475 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 ноября, составляет 70,5475 руб. По сравнению с...

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