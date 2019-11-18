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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 128,7 млрд руб.
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18 ноября 2019 года 09:45
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 128,7 млрд руб.
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18 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 128,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 110,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.18 ноября 2019 года 19:45
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 47447,912 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 0,147 млрд руб., или на...
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.18 ноября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 109 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0992 руб. Минимальный курс юаня составил 9,08 руб., максимальный - 9,1135... читать дальше
.18 ноября 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,8365 руб.
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Российский фондовый рынок, открывшийся на позитиве, завершил понедельник в красной зоне. Европейские фондовые индикаторы в начале торгов колебались между ростом и снижением, к вечеру преимущественно снижались. Азиатские фондовые индикаторы в основном выросли по... читать дальше
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Саудовская Аравия в сентябре уменьшила экспорт нефти на 3,1% относительно предыдущего месяца, добычу - на 6,7%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Объем экспорта в позапрошлом месяце составил 6,669 млн баррелей в сутки (б/с) по... читать дальше
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.18 ноября 2019 года 18:38
Турецкий туроператор Anex Tour подписал предварительное соглашение о покупке подразделений обанкротившегося Thomas Cook в Германии. Если сделка состоится, компания станет второй по величине после немецкой TUI, сообщает газета Daily Sabah. "Турецкий туроператор-гигант... читать дальше
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ПАО "НГК "Славнефть" 21 ноября проведет сбор заявок на 10-летние бонды серии 001Р-03 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 6,80-6,90% годовых, ему соответствует доходность к... читать дальше
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О "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) завершило размещение облигаций серии 001Р-07 объемом 5,5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на облигации проходил 8 ноября. В процессе сбора заявок ориентир ставки был изменен два раза с первоначального... читать дальше
.18 ноября 2019 года 18:21
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Торги в понедельник американские фондовые индексы начали близко к уровням на закрытие предыдущей сессии в ожидании новостей о ходе торговых переговоров между США и Китаем и в отсутствие значимых макроэкономических публикаций. Индекс Standard & Poor's 500 к 18:01 мск... читать дальше
.18 ноября 2019 года 18:10
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