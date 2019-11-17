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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 ноября в размере 63,8881 руб., курс евро - 70,4111 руб.
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17 ноября 2019 года 09:06

ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 ноября в размере 63,8881 руб., курс евро - 70,4111 руб.

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17 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 ноября, составляет 63,8881 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,20 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 ноября, составляет 70,4111 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,50 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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