ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 ноября в размере 63,8881 руб., курс евро - 70,4111 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 16 ноября, составляет 70,4111 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,50 коп.

17 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 ноября, составляет 63,8881 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,20 коп.

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Вступивший в силу 1 октября закон о запрете на размещение гостиниц в жилых домах формально ограничил деятельность собственников жилья, которые сдают его в краткосрочную аренду туристам. Легализовать их деятельность в будущем должен закон о туристическом жилье, который пока... читать дальше

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Белоруссии в январе-октябре составил в текущих ценах Br109,3 млрд, что в сопоставимых ценах на 1,1% больше, чем в январе-октябре 2018 года, говорится в сообщении Белстата. По итогам 10 месяцев темп роста белорусской экономики незначительно подрос... читать дальше

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Объем средств, перечисленных физическими лицами в Грузию из России с использованием электронных платежных систем, в январе-октябре 2019 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,4%, до $347,3 млн, сообщил Национальный банк Грузии. Эта сумма составляет... читать дальше

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Белорусские экспортеры молочной продукции будут готовы к планируемому введению с 1 июня 2020 года обязательной маркировки молочной продукции в России, затраты предприятий из-за выполнения этого требования можно будет оценить не раньше января-февраля, считает директор ГУ "Центр... читать дальше

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Основатель компании "Майкрософт" Билл Гейтс занял первую строчку в ежедневно обновляемом рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Состояние Гейтса на данный момент оценивается в $110 млрд, в то время как потесненный им основатель Amazon Джефф Безос имеет в... читать дальше

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ПАО "РусГидро" планирует запустить в эксплуатацию Зарамагскую ГЭС-1, за которую сейчас получает штрафы по договору о предоставлении мощности, в декабре, говорится в сообщении компании. Как отмечается в релизе, глава компании Николай Шульгинов "проверил пусковую готовность... читать дальше

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Минсельхоз принял решение о сокращении посевов сахарной свеклы в 2020 году на 15%, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова. В пятницу он провел совещание по вопросам оптимизации площадей сахарной свеклы и... читать дальше

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Китаю до 2038 года потребуется свыше 7,63 тыс. новых пассажирских самолетов для обеспечения растущего спроса и замены старых лайнеров, прогнозирует Китайское объединение авиационной промышленности (AVIC). В том числе стране необходимы около 6,63 тыс. магистральных авиалайнеров и... читать дальше

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С 2021 года подавляющее большинство жителей ФРГ будут освобождены от уплаты "взноса солидарности с новыми федеральными землями" (Solidaritatszuschlag). Такое решение принял германский бундестаг, передает "Немецкая волна". Фактический отказ от налога стал возможен потому, что... читать дальше

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Глава "Роснефти" Игорь Сечин и министр горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Бенто Альбукерке на полях саммита БРИКС обсудили проект компании по добыче газа в бассейне реки Солимойнс. Кроме того стороны рассмотрели перспективы углубления сотрудничества НК в... читать дальше

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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) откажется от финансирования проектов в нефтяной и угольной отраслях с конца 2021 года, сообщается в пресс-релизе банка. Под запрет попадут и газовые проекты, которые не предусматривают технологии улавливания углерода. С конца 2020 года банк... читать дальше

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Сдерживающие факторы для ралли на мировых рынках акций демонстрируют признаки разворота, и это может дать новый толчок росту котировок, полагают аналитики Citigroup. Нетто-объем продаж акций инвесторами в этом году составит $230 млрд, в то время как глобальный фондовый... Нетто-объем продаж акций инвесторами в этом году составит $230 млрд, в то время как глобальный фондовый... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 ноября, составляет 63,8881 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,20 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 ноября, составляет 70,4111 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 ноября, составляет 70,4111 руб. По сравнению...

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ОО "Ипотечный агент Эклипс-1" ("ИА Эклипс-1") 9 декабря досрочно погасит облигации классов "А" и "Б" общим объемом 1,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Эмитент погасит 4 млн 951,768 тыс. облигаций класса "А" и 874,735 тыс. облигаций класса "Б" по номинальной... Эмитент погасит 4 млн 951,768 тыс. облигаций класса "А" и 874,735 тыс. облигаций класса "Б" по номинальной... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,37 пункта (0,423%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2934,82 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 47447,765 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 78,968 млрд руб., или на...

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