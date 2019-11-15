Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,1103 руб.

15 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 356 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1103 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1001 руб., максимальный - 9,119 руб. Было заключено 50 сделок. Объем торгов составил 272,03 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1158 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.