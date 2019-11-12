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12 ноября 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1324 руб.
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12 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 141 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1324 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1175 руб., максимальный - 9,1579 руб. Было заключено 316 сделок. Объем торгов составил 775,6 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1559 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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