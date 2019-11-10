ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 ноября в размере 63,7295 руб., курс евро - 70,4211 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 9 ноября, составляет 70,4211 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,78 коп.

10 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 ноября, составляет 63,7295 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,03 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 ноября, составляет 63,7295 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,03 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 ноября, составляет 70,4211 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 ноября, составляет 70,4211 руб. По сравнению с...

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На авиарынке Грузии, удовлетворяющем свои потребности в авиационном керосине на 100% за счет его импорта, за четыре месяца с начала приостановления авиасообщения с Россией зафиксировано снижение поставок этого топлива более чем на треть по сравнению с июлем-октябрем прошлого... читать дальше

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С начала года в столице построено и введено в эксплуатацию 46 торгово-бытовых и административно-деловых зданий, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в субботу. "Градостроительная политика Москвы направлена на... читать дальше

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Проблема неравенства в настоящее время является основной причиной политической турбулентности во многих странах мира, в РФ, несмотря на принимаемые меры, сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, заявил глава... читать дальше

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Шесть российских компаний допущены к торгам по продаже комплекса зданий, в которых до переезда в "Москва-Сити" располагалось Минэкономразвития РФ, сообщается в протоколе торгов, размещенном на электронной площадке Сбербанк-АСТ. В частности, к торгам допустили ООО... читать дальше

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Стоимость строительства платного моста через Калининградский залив в настоящее время оценивается в 44 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе региональной Думы. "О повышении стоимости строительства моста через Калининградский залив на 25,7% сообщил в пятницу на... читать дальше

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Расходы американцев на онлайн-шопинг в ноябре-декабре, как ожидается, составят $143,7 млрд, что на 14,1% больше по сравнению с годом ранее, свидетельствует исследование Adobe Analytics, которая анализирует транзакции 80 из 100 ведущих американских интернет-ритейлеров, включая... читать дальше

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Brexit позволил остающимся в ЕС 27 странам сплотиться, заявила в пятницу избранный председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, чьи слова приводят западные СМИ. "Как бы парадоксально это ни звучало, шок от Brexit укрепил наше единство", - сказала будущая глава... читать дальше

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Минсельхоз США в ноябрьском отчете повысил прогноз сбора пшеницы в России в 2019 году до 74 млн тонн против 72,5 млн тонн по октябрьской и сентябрьской оценкам. Прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду (июль 2019 - июнь 2020 гг.) повышен до 34,5 млн тонн с 34 млн... читать дальше

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Объемы нефти группы "Газпром", транспортировавшиеся по нефтепроводу "Дружба" во время форс-мажора, были незначительными, говорится в меморандуме концерна к новому выпуску евробондов. В апреле 2019 года выяснилось, что значительные объемы нефти, поставляемой на экспорт... В апреле 2019 года выяснилось, что значительные объемы нефти, поставляемой на экспорт... читать дальше

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Минюст предложил признать утратившими силу почти 1300 правовых актов РФ и РСФСР и их отдельных положений. Ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов проект соответствующего постановления правительства РФ, в котором содержится 1295... читать дальше

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Банк России подготовил третью версию проекта указания, которое дает возможность расширить список активов для самостоятельного инвестирования НПФами пенсионных резервов без участия управляющих компаний (УК). Соответствующий документ опубликован на сайте Банка России. В... В... читать дальше

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Создание службы главного финансового уполномоченного позволило снизить стоимость полисов ОСАГО, заявил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин во время слушаний в Совете Федерации в пятницу. "У страховщиков сократились издержки на судебное обжалование. Это было связано со... читать дальше

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год, сохранив уровень этих пособий на уровне 2019 года. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой... читать дальше

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"Газпром" осенью привлек у европейских банков 916 млн евро, сообщается в материалах концерна. "В сентябре и октябре 2019 года мы (. . .) привлекли у европейских финансовых институтов 146,3 млн евро и 500 млн евро с погашением в 2021 и 2024 годах соответственно, и привлекли около...

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"АЛРОСА" планирует в 2020 году произвести 34,3 млн карат алмазов, что на 11% ниже прежнего прогноза (38,7 млн карат), следует из презентации компании. Таким образом, добыча в будущем году может снизиться на 10% к уровню 2019 г, когда показатель составит 38 млн... читать дальше

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