ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 октября в размере 63,9966 руб., евро - 71,1194 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 26 октября, составляет 71,1194 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,06 коп.

27 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 октября, составляет 63,9966 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,66 коп.

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Закрытая на реконструкцию Каховская линия московского метро будет открыта в составе Большой кольцевой линии (БКЛ) столичной "подземки" в 2022 году, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.... читать дальше

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Власти Турции планируют с 2020 года обложить средства размещения так называемым "налогом на проживание", сообщает портал Turizm Guncel. Поправки в законодательство, которые предполагают введение налога, разработало министерство финансов. Ставкой налога определены 2% от стоимости... читать дальше

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По итогам 2019 года в Москве планируется ввести в эксплуатацию рекордный объем недвижимости - более 10 млн квадратных метров, заявил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "В этом году планируется... читать дальше

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Проект газопровода "Северный поток-2" будет реализован, так как этого очень хотят в Германии, заявил председатель Совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико. "В Германии стремятся любой ценой реализовать "Северный поток-2". Кроме того, я сейчас не вижу такого сильного, как... читать дальше

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Американцы продолжают тратить деньги на покупку конфет к Хэллоуину, хотя и ограничивают себя в потреблении сладкого, говорится в новом исследовании Национальной ассоциации кондитеров (NCA). Согласно оценкам NCA, в этом году на покупку конфет к 31 октября будет потрачено... Согласно оценкам NCA, в этом году на покупку конфет к 31 октября будет потрачено... читать дальше

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Эксперты McKinsey & Co. считают, что более половины банков в мире находятся сейчас в такой слабой позиции, что не переживут новый экономический спад. Эта ситуация обусловлена возросшей конкуренцией со стороны финансовых стартапов и технологических гигантов. Такие... Такие... читать дальше

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Убыток крупнейшего индийского автопроизводителя Tata Motors Ltd. во втором финансовом квартале сократился 4,8 раза и составил 2,166 млрд рупий ($31 млн) по сравнению с 10,488 млрд рупий за аналогичный период годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании. Убыток снизился... читать дальше

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Снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 0,5 процентного пункта является абсолютно правильным, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. "Я рад, что ЦБ сегодня пошел на более агрессивное снижение процентных ставок. Я думаю, в начале сентября они не думали, что они сделают... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Газпром нефть" по российским стандартам (РСБУ) за 9 месяцев 2019 года выросла в 2,6 раза - до 215,58 млрд рублей с 81,5 млрд рублей за январь-сентябрь 2018 года, сообщается в отчете компании. Выручка снизилась на 7% - до 1406,706 млрд рублей, но... Выручка снизилась на 7% - до 1406,706 млрд рублей, но... читать дальше

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АО "Роснано" увеличит уставной капитал на общую сумму до 40 млрд рублей, следует из материалов корпорации. "Решение собрания акционеров АО "Роснано" о дополнительной эмиссии акций в объеме до 40 млрд рублей связано с тем, что в настоящее время компанией во взаимодействии с... читать дальше

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Ситуация на мировых нефтяных рынках сейчас стабильна, Саудовская Аравия и другие участники ОПЕК+ сумели минимизировать эффект от недавних дестабилизирующих действий, и сейчас факторы риска связаны не с атаками на инфраструктуру, а с мировой экономикой и торговлей, считает... читать дальше

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Хороший урожай увеличивает перспективы экспорта зерна из РФ к концу текущего года, однако одновременно будет расти и конкуренция на мировом рынке, считают эксперты Банка России. "Сокращение экспорта пшеницы в апреле-июне было связано с тем, что урожай прошлого... "Сокращение экспорта пшеницы в апреле-июне было связано с тем, что урожай прошлого... читать дальше

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Китай и США продвинулись в переговорах по торговому соглашению, завершив технические консультации по ряду вопросов, сообщает в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на министерство коммерции Китая. Стороны "договорились должным образом урегулировать ключевые вопросы, вызывающие... читать дальше

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В ходе заседания Евразийского межправительственного совета в пятницу был подписан ряд документов, в том числе соглашение по зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами - членами с одной стороны, и Сербией - с другой стороны. Соглашение... читать дальше

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Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил о готовности платить прогрессивный НДФЛ, но для начала обсуждения этой темы, по его мнению, нужно изучить все косвенные эффекты, которые могут возникнуть при введении прогрессивной ставки. "Есть региональный аспект (при... "Есть региональный аспект (при... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ, Благовещенск) до "В" с "B-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Кроме того,... читать дальше

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