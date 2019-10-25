Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 181,6 млрд руб.

25 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 октября по данным на начало операционного дня выросло до 181,6 млрд руб.

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"АЛРОСА" возлагает "очень большие" надежды относительно открытия перспективных коренных месторождений в Зимбабве, где в этом году было учреждено СП с 70%-ной долей российской компании, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах экономического форума "Россия - Африка" заместитель... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 19,16 пункта (0,666%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2857,89 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2879,42 (+0,08%) пункта,... читать дальше

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Группа S7, объединяющая авиакомпании "Сибирь" и "Глобус" (летают под брендом S7 Airlines), в сентябре 2019 года перевезла 1,76 млн человек, что на 10,4% больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, говорится в сообщении S7. На внутренних направлениях перевозки... На внутренних направлениях перевозки... читать дальше

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Консолидированная выручка "Яндекса" в 3-м квартале 2019 года по US GAAP выросла на 38% и составила 45,014 млрд рублей по сравнению с 32,570 млрд руб. в июле-сентябре прошлого года, сообщила компания. EBITDA увеличилась на 29%, до 13,9 млрд рублей. Маржинальность EBITDA составила... читать дальше

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Все 27 стран ЕС согласились на еще один перенос сроков Brexit, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Однако вынесение решения по поводу того, на какой срок можно перенести дату Brexit, пока отложено. В Брюсселе хотели бы для начала получить больше ясности по... читать дальше

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Совет глав правительств стран СНГ принял решение о едином бюджете органов Содружества на 2020 год. Объем единого бюджета на 2020 год составил 1 млрд 34 млн 433 тыс. рублей с ростом на 5,1% к 2019 году, говорится в решении. Расходы на проведение заседаний высших органов... Расходы на проведение заседаний высших органов... читать дальше

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Спрос на облигации Томской области серии 34062 на сумму 5 млрд рублей поступил со стороны широкого круга инвесторов, всего было подано 46 заявок общим объемом 10,6 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе на сайте департамента финансов Томской области. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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В январе-сентябре 2019 года количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) выросло на 3,9% и составило 14,18 млн единиц по сравнению с 13,64 млн годом ранее, свидетельствуют данные опроса, проведенного Национальным бюро кредитных... читать дальше

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Страховые агенты, заключающие договоры от имени страховых компаний, не входят в круг поднадзорных ЦБ финансовых организаций, а контроль за их деятельностью ведется только самим страховщиком; такая ситуация может увеличивать риски мисселинга потребителей, говорится в... читать дальше

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Рубль практически не изменился к доллару и евро на "Московской бирже" после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 6,5% годовых, так как это решение соответствовало ожиданиям рынка. Большинство аналитиков прогнозировало снижение ключевой ставки... читать дальше

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Азиатские рынки акций в основном выросли по итогам торгов в пятницу на фоне некоторого затишья в сфере геополитики. В центре внимания трейдеров остаются новости относительно динамики торговых отношений США и Китая, ситуация вокруг Brexit, а также корпоративная... В центре внимания трейдеров остаются новости относительно динамики торговых отношений США и Китая, ситуация вокруг Brexit, а также корпоративная... читать дальше

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Банк России сохраняет прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году в интервале 0,8–1,3%, отмечая, что темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. При этом оперативные данные указывают на вероятное ускорение роста российской экономики в 3-м квартале, отчасти... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 октября, составляет 63,9966 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,66 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 октября, составляет 71,1194 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,06 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 6,50%, говорится в сообщении ЦБ РФ. "Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста... "Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста... читать дальше

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