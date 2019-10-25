Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2690,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2422,15 млрд руб.

25 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 октября составили по Российской Федерации 2690,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2523,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2883,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2728,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 октября составили 2422,15 млрд руб. против 2403,6052 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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