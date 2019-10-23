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23 октября 2019 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,9786 руб.
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23 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 606 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9786 руб. Минимальный курс евро составил 70,83 руб., максимальный - 71,1025 руб. Была заключена 3231 сделка. Объем торгов составил 18400,34 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,06 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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