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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 22 октября в размере 71,1696 руб.
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21 октября 2019 года 12:57

ЦБ РФ установил курс евро с 22 октября в размере 71,1696 руб.

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21 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 71,1696 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,97 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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