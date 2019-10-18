18 октября 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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18 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 21.10 по 27.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|21.10.2019
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Сентябрь 2019
|22.10.2019
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Август 2019
|22.10.2019
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Сентябрь 2019
|23.10.2019
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Август 2019
|23.10.2019
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Октябрь 2019
|23.10.2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 12 по 18 октября
|24.10.2019
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Октябрь 2019
|24.10.2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 13 по 19 октября
|24.10.2019
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Сентябрь 2019
|24.10.2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 06 по 12 октября
|24.10.2019
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Сентябрь 2019
|25.10.2019
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Октябрь 2019
|25.10.2019
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Сентябрь 2019
|25.10.2019
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Октябрь 2019
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18 октября 2019 года 18:37
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Понижение кредитного рейтинга банка обусловлено ухудшением позиции по ликвидности в... читать дальше
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18 октября 2019 года 18:37
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18 октября 2019 года 18:30
Федеральное казначейство планирует 22 октября начать заключение договоров РЕПО, используя информационные программно-технические средства "Московской биржи", сообщается в информации на сайте казначейства.
Банки начали получать от Казначейства ликвидность через сделки... читать дальше
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18 октября 2019 года 18:29
ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К194 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 47,5% выпуска на 9,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Сбор заявок на бонды прошел 15 октября. Ставка купона установлена в размере 6,65%... читать дальше
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18 октября 2019 года 18:28
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 1-го купона 6-летних бондов серии 001P-15 объемом 25 млрд рублей на уровне 7,69% годовых, изначально назывался ориентир "не выше 7,69% годовых", говорится в сообщении компании.
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В июле-сентябре выручка Danone составила 6,42 млрд евро... читать дальше
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18 октября 2019 года 18:16
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"В России уже реализуется несколько десятков программ и регулирующих актов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов. Однако с учётом... читать дальше
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18 октября 2019 года 18:07
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18 октября 2019 года 17:58
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По мнению аналитиков банка,... читать дальше
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18 октября 2019 года 17:30
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Минимальный курс доллара США составил 63,8825 руб.,... читать дальше
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"На территории ОЭЗ находятся и работают порядка 130 компаний, большая часть из... читать дальше
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18 октября 2019 года 17:15
В течение ближайшей недели с 21.10 по 27.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
... читать дальше
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18 октября 2019 года 17:10
В начале торгов в пятницу американские фондовые индексы незначительно снижаются, инвесторы анализируют корпоративную отчетность и продолжают следить за новостями, касающимися выхода Великобритании из Европейского союза.
Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на... читать дальше
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18 октября 2019 года 17:02
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Как сообщается в обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке увеличилась до 3,69% по сравнению с 3,57% годовых в... читать дальше
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