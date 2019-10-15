Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 октября

15 октября. FINMARKET.RU -РФ с 16 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3087,91 (-4,17) руб./грамм; на серебро - 36,5 (+0,07) руб./грамм; на платину - 1842,73 (-1,09) руб./грамм; на палладий - 3565,64 (+45,61) руб./грамм.

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Канцлер Германии Ангела Меркель обещает работать до последнего, чтобы обеспечить упорядоченный выход Великобритании из ЕС, сообщают германские СМИ. "То, что они делают (участники переговоров по Brexit), похоже на создание квадрата из круга. Это очень, очень сложно", - заметила... читать дальше

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Чистая прибыль Wells Fargo & Co., лидера рынка ипотечного кредитования и второго по капитализации банка США, в третьем квартале 2019 года упала на 23%, или в 1,3 раза, и составила $4,6 млрд по сравнению с $6 млрд за аналогичный период годом ранее. Прибыль в расчете на акцию... читать дальше

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5 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-302 на 37 млрд 679,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Темпы роста мировой торговли в 2019 году резко замедлятся - как из-за объективных макроэкономических факторов, так и на фоне конфликтов между крупнейшими игроками, прогнозирует Международный валютный фонд. "Рост торговли практически остановился. В первом полугодии 2019... "Рост торговли практически остановился. В первом полугодии 2019... читать дальше

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На прошедшей неделе (с 7 по 13 октября) объем повседневных расходов россиян продолжил сокращаться. В среднем за неделю типичная семья потратила на повседневные товары 4148 руб., что на 2%, или на 86 руб., меньше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные исследования холдинга... читать дальше

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МВФ снизил оценку роста мировой экономики на 2019 год Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой июльский прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,2 процентного пункта (п.п.), до 3%, российской - на 0,1 п.п. до 1,1%. Такие данные приводятся в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook). В 2020... В 2020... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,78 пункта (0,214%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2703,24 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2711,2 (+0,51%) пункта,... читать дальше

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В 3-м квартале Citigroup Inc., входящий в тройку крупнейших банков США, увеличил чистую прибыль и выручку, которые превзошли прогнозы рынка. Повышение чистой прибыли более чем на 6% в банке объясняют снижением эффективной ставки налога и повышением выручки. Кроме того,... Повышение чистой прибыли более чем на 6% в банке объясняют снижением эффективной ставки налога и повышением выручки. Кроме того,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,9/64,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи упал...

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Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности в сентябре снизилсь на 1,9%, или на 49,8 млн рублей, и на 1 октября 2019 года составила 2 млрд 555,1 млн рублей, свидетельствуют данны Федеральной службы госстатитстики (Росстата).... читать дальше

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Министерство финансов России 16 октября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26230 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ИН серии 52002 в объеме 5 млрд 355 млн рублей, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26230 с погашением 16 марта... Облигации серии 26230 с погашением 16 марта... читать дальше

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В ходе торгов во вторник цены на нефть умеренно снижаются после падения более чем на 2% накануне на опасениях замедления темпов роста глобальной экономики и, вследствие этого, сокращения спроса на сырье. Первоначальный оптимизм рынков, связанный прошедшими торговыми... Первоначальный оптимизм рынков, связанный прошедшими торговыми... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде октября 2019 года... читать дальше

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Чистая прибыль американского банка Goldman Sachs Group Inc. в третьем квартале 2019 года снизилась на 27% и составила $1,79 млрд, или $4,79 в расчете на акцию, по сравнению с $2,45 млрд, или $6,28 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз роста ВВП Казахстана до 4% в 2019 году и до 3,8% - в 2020 году, сообщил сегодня ведущий аналитик агентства Макс Макгроу на ежегодной конференции S&P Global Ratings в Алма-Ате. "Рост ВВП Казахстана... "Рост ВВП Казахстана... читать дальше

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ЦБ РФ с 16 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3087,91 (-4,17) руб./грамм; на серебро - 36,5 (+0,07) руб./грамм; на платину - 1842,73 (-1,09) руб./грамм; на палладий - 3565,64 (+45,61) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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