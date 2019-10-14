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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 15 октября в размере 70,9305 руб.
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14 октября 2019 года 14:19
ЦБ РФ установил курс евро с 15 октября в размере 70,9305 руб.
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14 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 октября, составляет 70,9305 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,09 коп. Это автоматическое сообщение.
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14 октября 2019 года 15:34
Национальный банк Белоруссии планирует ввести договорные сроки возврата валютной выручки, сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц. "Сегодня существуют жесткие сроки, хотя мы их увеличили, по репатриации выручки в Беларусь. Эти сроки будут заменены на... читать дальше
.14 октября 2019 года 15:30
Во вторник, 15 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 3307,40 млн руб.
Во вторник, 15 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 3307,40 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.14 октября 2019 года 15:30
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Во вторник, 15 октября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 76344,81 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2185 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9078 руб. Минимальный курс евро составил 70,79 руб., максимальный -... читать дальше
.14 октября 2019 года 15:14
ПАО "Полюс" полностью разместило 10-летние облигации серии ПБО-01 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел 4 октября. В процессе маркетинга ориентир ставки был один раз сужен с первоначального диапазона 7,40-7,60% годовых,... читать дальше
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился расширить перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 23 препарата. "Сейчас перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств включает 735 позиций. На следующий год в него войдёт ещё... читать дальше
.14 октября 2019 года 15:02
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.14 октября 2019 года 14:54
Денежная база в РФ в широком определении в сентябре 2019 года увеличилась на 1,02% и составила на 1 октября 2019 г. 16 трлн 612,2 млрд руб. по сравнению с 16 трлн 444,6 млрд руб. на 1 сентября следует из данных на сайте Банка России. С начала года показатель вырос на 3,4%. В... читать дальше
.14 октября 2019 года 14:45
Полное исключение доллара из золотовалютных резервов (ЗВР) РФ несет риски, сообщил директор департамента ЦБ РФ Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы РФ по финансовому рынку. По его словам, вложения в эту валюту нужны на случай шоков. "Полностью исключить доллар... читать дальше
.14 октября 2019 года 14:45
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,63 пункта (0,282%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2700,44 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2716,15... читать дальше
.14 октября 2019 года 14:37
Королева Великобритании Елизавета II в ходе речи перед британским парламентом в понедельник назвала приоритетом действующего британского правительства выход из ЕС 31 октября. "Приоритетом моего правительства всегда было обеспечение выхода Великобритании из ЕС 31... читать дальше
.14 октября 2019 года 14:28
Французская нефтегазовая компания Total SA покупает долю в размере 37,4% в индийской Adani Gas Ltd., стремясь расширить свое присутствие на индийском газовом рынке. Как сообщается в пресс-релизе Total, сделка будет проходить в два этапа: сначала французская компания... читать дальше
.14 октября 2019 года 14:19
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 октября, составляет 64,3652 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,15 коп. Это автоматическое сообщение.
.14 октября 2019 года 14:19
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 октября, составляет 70,9305 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,09 коп. Это автоматическое сообщение.
.14 октября 2019 года 14:16
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы на топливо, понесенные в 2018 году. "Обеспечить выделение в 2019 году из резервного фонда правительства РФ средств на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с... читать дальше
.14 октября 2019 года 14:07
Всемирная торговая организация (ВТО) официально разрешила Вашингтону ввести пошлины на европейские товары общим объемом $7,5 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE. Решение, принятое организацией 2 октября, получило... читать дальше
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