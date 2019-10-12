ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 октября в размере 64,2237 руб., курс евро - 70,7296 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 70,7296 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 57,03 коп.

12 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 64,2237 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 51,79 коп.

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АО "ЛК "Европлан" в рамках оферты выкупило 395,49 тыс. облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала, сообщается в пресс-релизе компании. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 7,9% выпуска. Оферта исполнена в... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 7,9% выпуска. Оферта исполнена в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,44 пункта (0,494%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2708,07 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44638,188 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 247,122 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7693 руб. Минимальный курс евро составил 70,5925 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,5925 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 469 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0425 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0254 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,0254 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5358 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,1505 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) с 15 октября начнет выкупать казначейские векселя общим объемом $60 млрд в месяц. Выкуп векселей продлится "по крайней мере, до конца второго квартала следующего года", говорится в заявлении ФРС. Выкуп векселей продлится "по крайней мере, до конца второго квартала следующего года", говорится в заявлении ФРС. "Помимо этого, ФРС будет... "Помимо этого, ФРС будет... читать дальше

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Фондовый рынок России, открывшийся в плюсе, завершил пятницу в небольшом минусе Европейские рынки акций повышались с начала торгов на фоне надежд на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, а также в дискуссиях ЕС с Великобританией по... Европейские рынки акций повышались с начала торгов на фоне надежд на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, а также в дискуссиях ЕС с Великобританией по... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям АО "ДОМ.РФ" серий БО-05 - БО-10 и 001Р-01R - 001Р-06R кредитный рейтинг на уровне "ruAAA", сообщается в пресс-релизе агентства. По выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию,... По выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию,... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп положительно оценил ход торговых переговоров с Китаем, проходящих в Вашингтоне, что поддержало рост американского рынка акций в пятницу. "Кое-что хорошее происходит на встрече с Китаем", - написал Трамп в Twitter. Он отметил "более теплую,... "Кое-что хорошее происходит на встрече с Китаем", - написал Трамп в Twitter. Он отметил "более теплую,... читать дальше

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Акции "Яндекса" в пятницу резко упали в течение часа с начала торгов на бирже Nasdaq, свидетельствуют данные американской биржи. По состоянию на 18:05 мск акции интернет-компании упали на 17,65% и торговались по $29,31 за бумагу. По состоянию на 18:05 мск акции интернет-компании упали на 17,65% и торговались по $29,31 за бумагу. Накануне в Госдуме прошло... Накануне в Госдуме прошло... читать дальше

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Турция, сместившая в середине сентября Египет с 1-го места среди покупателей российского зерна, продолжает удерживать это лидерство, следует из данных аналитического центра АО "Русагротранс". Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, с июля по... Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, с июля по... читать дальше

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ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К192 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 0,5% выпуска на 100 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 8 октября. Ставка купона установлена в размере 6,64%... Сбор заявок на бонды прошел 8 октября. Ставка купона установлена в размере 6,64%... читать дальше

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Банк России может вернуться к разделению инвесторов всего на две категории: квалифицированных и неквалифицированных. "Мы проводим активные консультации и с крупными участниками рынка, и с саморегулируемыми организациями. Последнее состоялось две-три недели назад. Оно... "Мы проводим активные консультации и с крупными участниками рынка, и с саморегулируемыми организациями. Последнее состоялось две-три недели назад. Оно... читать дальше

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Развитие торгово-экономического сотрудничества - одна из первостепенных задач Содружества, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите СНГ в Ашхабаде. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Дальнейшее расширение торгового сотрудничества требует... "Дальнейшее расширение торгового сотрудничества требует... читать дальше

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ООО "СУЭК-Финанс" установило ставку 1-го купона 10-летних бондов серии 001P-04R объемом 20 млрд рублей на уровне 7,40% годовых, говорится в сообщении эмитента. В процессе маркетинга ориентир ставки был один раз снижен с изначальной отметки 7,40-7,50% годовых. Объем... В процессе маркетинга ориентир ставки был один раз снижен с изначальной отметки 7,40-7,50% годовых. Объем... читать дальше

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