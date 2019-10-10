ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 65,0976 руб.

10 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 65,0976 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,04 коп.

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,13 пункта (0,189%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2713,02 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Тойота банка и его облигаций серий БО-001P-01 и БО-001P-02 на уровне "AAA(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом... Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 30792,311 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1,941 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1977 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3215 руб. Минимальный курс евро составил 71,155 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,155 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1677 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,9631 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 77 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1036 руб. Минимальный курс юаня составил 9,085 руб., максимальный - 9,1263... Минимальный курс юаня составил 9,085 руб., максимальный - 9,1263... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги под влиянием "бычьего" тренда на фоне подъема мировых площадок и нефти в ожидании старта торговых переговоров США и Китая. В Азии в среду преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, но китайский Shanghai Composite... В Азии в среду преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, но китайский Shanghai Composite... читать дальше

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Специальный представитель Германии по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее и глава Минэнерго России Александр Новак договорились продолжить контакты в целях успешного урегулирования вопросов транзита газа через украинскую территорию во взаимных интересах всех... читать дальше

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Греция впервые в истории разместила трехмесячные государственные облигации с отрицательной доходностью, сообщает агентство Bloomberg. Таким образом, страна присоединилась к числу государств, которым инвесторы фактически платят за право дать им в долг. В ходе прошедшего... В ходе прошедшего... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Альфа-банка на уровне "ВВ+", а также рейтинг его кипрской холдинговой компании ABH Financial Limited (ABHFL) на уровне "BB". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз... читать дальше

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ООО "Регион Капитал" установило ставку 7-го купона облигаций серий БО-06 и БО-07 в размере 8,5% годовых, говорится в сообщениях компании. Оба выпуска размещены в октябре 2016 года на общую сумму 6 млрд рублей. Пятилетние бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка... Оба выпуска размещены в октябре 2016 года на общую сумму 6 млрд рублей. Пятилетние бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации серии 001Р-01R АО "Группа Ренессанс страхование" объемом 3 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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ЕС ведет дискуссии с Великобританией по Brexit относительно сроков ее выхода из Евросоюза, и пока это еще возможно на основе соглашения, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. "Лично я не исключаю соглашения", - сказал глава ЕК в среду в Европарламенте в рамках дебатов... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Московской области серии 34012 объемом до 25 млрд рублей кредитный рейтинг "АA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет статус старшего... Облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет статус старшего... читать дальше

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Германский концерн Uniper не заинтересован в продаже своей российской дочерней компании ПАО "Юнипро", сказал журналистам CEO Uniper Андреас Ширенбек. Тем более, целиком, добавил он. Но с другой стороны "Юнипро" должна руководствоваться интересами всех своих акционеров", - сказал... читать дальше

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прос на 10-летние облигации Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) с офертой через 3 года серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей вдвое превысил предложение и составил 14,5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Райффайзенбанка, который выступил одним из... читать дальше

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