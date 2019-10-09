ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,2372 руб.

9 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 9 октября, составляет 71,2372 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,08 коп.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,33 пункта (0,417%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2707,89 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 30790,369 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 14,979 млрд руб., или на...

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Россельхозбанк (РСХБ) выкупил в рамках оферты 959,338 тыс. облигаций серии БО-13 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 19,19%... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 19,19%... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 135 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1116 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0975 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,0975 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2768 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,5278 руб. Минимальный курс евро составил 71,1075 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,1075 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2466 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,1253 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся в небольшом плюсе, завершил вторник в минусе. Европейские рынки акций снижались весь день. Европейские рынки акций снижались весь день. Азиатские фондовые индикаторы завершили торги на повышательном тренде в ожидании торговых переговоров между США и... Азиатские фондовые индикаторы завершили торги на повышательном тренде в ожидании торговых переговоров между США и... читать дальше

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Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций немного дешевеют во вторник на снижении интереса инвесторов к рисковым активам перед очередным раундом торговых переговоров между США и Китаем. Участники рынков снижают вероятность позитивного исхода переговоров после... читать дальше

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В 2020-2021 годах может заработать новый механизм выпуска коммерческих облигаций с помощью краудфандинговых платформ, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута на конференции "Облигации как способ... читать дальше

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Председатель комитета Госдумы по строительству и транспорту Евгений Москвичев сообщил во вторник, что авторы законопроекта об опытной эксплуатации инновационных транспортных средств (беспилотников) отозвали документ для его доработки. "Коллеги (депутаты, авторы... "Коллеги (депутаты, авторы... читать дальше

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ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К189 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 3,575% выпуска на 715 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 3 октября. Ставка купона установлена в размере 6,66%... Сбор заявок на бонды прошел 3 октября. Ставка купона установлена в размере 6,66%... читать дальше

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В среду депутаты Госдумы на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным планируют обсудить подготовку бюджета, поддержку промышленности, а также вопрос расширения вычетов по налогу на прибыль, рассказал "Интерфаксу" первый зампред думского комитета по экономической... читать дальше

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ВЭБ выкупил в рамках оферты 16 тыс. 764 облигации 18-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, ВЭБ выкупил 0,17% выпуска. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, ВЭБ выкупил 0,17% выпуска. Как сообщалось, в... Как сообщалось, в... читать дальше

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Россия за 9 месяцев этого года произвела 57,2 млн декалитров (дал) водки, что на 2,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в Национальном союзе защиты прав потребителей. В сентябре производство выросло на 19,3% и достигло 7,9 млн... В сентябре производство выросло на 19,3% и достигло 7,9 млн... читать дальше

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Ситуация с валютной ликвидностью в России оставалась стабильной, несмотря на некоторую волатильность на мировом рынке, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ. "Несмотря на волатильность на американском финансовом рынке, российский... "Несмотря на волатильность на американском финансовом рынке, российский... читать дальше

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"Открытие холдинг" перенес на полгода оферту по облигациям 5-6-й серий, а также сократил общее количество купонов по этим сериям, увеличив их продолжительность, говорится в материалах эмитента. Так, согласно эмиссионным документам, по выпускам планируется сократить... Так, согласно эмиссионным документам, по выпускам планируется сократить... читать дальше

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