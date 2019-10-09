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09 октября 2019 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,2372 руб.
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9 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 октября, составляет 71,2372 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,08 коп.
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08 октября 2019 года 19:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,33 пункта (0,417%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2707,89 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше
.08 октября 2019 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 8 октября выросла на 0,05% и составила 30790,369 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 30790,369 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 14,979 млрд руб., или на...
.08 октября 2019 года 19:26
Россельхозбанк (РСХБ) выкупил в рамках оферты 959,338 тыс. облигаций серии БО-13 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 19,19%... читать дальше
.08 октября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 135 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1116 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0975 руб., максимальный -... читать дальше
.08 октября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2768 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,5278 руб. Минимальный курс евро составил 71,1075 руб.,... читать дальше
.08 октября 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,1253 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2466 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,1253 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.08 октября 2019 года 18:58
Российский фондовый рынок, открывшийся в небольшом плюсе, завершил вторник в минусе. Европейские рынки акций снижались весь день. Азиатские фондовые индикаторы завершили торги на повышательном тренде в ожидании торговых переговоров между США и... читать дальше
.08 октября 2019 года 18:49
Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций немного дешевеют во вторник на снижении интереса инвесторов к рисковым активам перед очередным раундом торговых переговоров между США и Китаем. Участники рынков снижают вероятность позитивного исхода переговоров после... читать дальше
.08 октября 2019 года 18:39
В РФ в 2020-2021 годах может заработать механизм выпуска коммерческих облигаций с помощью краудфандинговых платформ
В 2020-2021 годах может заработать новый механизм выпуска коммерческих облигаций с помощью краудфандинговых платформ, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута на конференции "Облигации как способ... читать дальше
.08 октября 2019 года 18:28
Председатель комитета Госдумы по строительству и транспорту Евгений Москвичев сообщил во вторник, что авторы законопроекта об опытной эксплуатации инновационных транспортных средств (беспилотников) отозвали документ для его доработки. "Коллеги (депутаты, авторы... читать дальше
.08 октября 2019 года 18:20
ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К189 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 3,575% выпуска на 715 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 3 октября. Ставка купона установлена в размере 6,66%... читать дальше
.08 октября 2019 года 18:18
В среду депутаты Госдумы на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным планируют обсудить подготовку бюджета, поддержку промышленности, а также вопрос расширения вычетов по налогу на прибыль, рассказал "Интерфаксу" первый зампред думского комитета по экономической... читать дальше
.08 октября 2019 года 18:15
ВЭБ выкупил в рамках оферты 16 тыс. 764 облигации 18-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, ВЭБ выкупил 0,17% выпуска. Как сообщалось, в... читать дальше
.08 октября 2019 года 18:04
Россия за 9 месяцев этого года произвела 57,2 млн декалитров (дал) водки, что на 2,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в Национальном союзе защиты прав потребителей. В сентябре производство выросло на 19,3% и достигло 7,9 млн... читать дальше
.08 октября 2019 года 17:54
Российский рынок не испытывал дефицита долларовой ликвидности, несмотря на волатильность на американском рынке - ЦБ
Ситуация с валютной ликвидностью в России оставалась стабильной, несмотря на некоторую волатильность на мировом рынке, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ. "Несмотря на волатильность на американском финансовом рынке, российский... читать дальше
.08 октября 2019 года 17:38
"Открытие холдинг" увеличил продолжительность купонного периода и перенес оферты облигаций 5-6-й серий
"Открытие холдинг" перенес на полгода оферту по облигациям 5-6-й серий, а также сократил общее количество купонов по этим сериям, увеличив их продолжительность, говорится в материалах эмитента. Так, согласно эмиссионным документам, по выпускам планируется сократить... читать дальше
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