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Главная  /  Все новости  /  Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 7 октября составил 64,8259 руб.
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07 октября 2019 года 11:45

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 7 октября составил 64,8259 руб.

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7 октября. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 256 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,8259 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 2041 пункт.

Минимальная цена 64,6975 руб., максимальная - 64,89 руб. Была заключена 6021 сделка. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 36184 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,8825 руб. за доллар.

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

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Ключевые слова:    Россия,  Доллар,  Курс

 
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