Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 116,6 млрд руб.

3 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 октября по данным на начало операционного дня выросло до 116,6 млрд руб.

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1628 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,1312 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 30,87 коп. - до 65,1312 руб.... читать дальше

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АО "Группа Ренессанс страхование" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01R объемом не более 3 млрд рублей на уровне 9,25-9,50%, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Накануне сбора заявок эмитент озвучивал более высокий... Накануне сбора заявок эмитент озвучивал более высокий... читать дальше

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Китайская инвестиционная компания Fosun может получить 100% акций российского туроператора "Интурист" после банкротства холдинга Thomas Cook, в который входил туроператор, cообщил порталу "Интерфакс-Туризм" источник на рынке въездного туризма. "Fosun может получить 100%... "Fosun может получить 100%... читать дальше

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Власти Франции будут готовы принять ответные меры в случае введения позже в октябре Вашингтоном пошлин на европейские товары, заявила представитель французского правительства Сидибет Ндиайе. "Конечно, мы подготовим ответные меры", - сказала она в эфире телеканала BFMTV,... читать дальше

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Глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов рассчитывает на то, что министерство энергетики РФ будет продолжать оперативно реагировать на ситуацию на рынке нефти. "Мы с первых дней поддерживали те усилия, которое наше министерство и наш министр Новак предпринимали по контактам со... "Мы с первых дней поддерживали те усилия, которое наше министерство и наш министр Новак предпринимали по контактам со... читать дальше

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Американский разработчик программного обеспечения Microsoft планирует вернуться на рынок смартфонов. Компания представила на мероприятии в Нью-Йорке в среду складной телефон Surface Duo, который также можно использовать как планшет. Он будет работать на операционной... Компания представила на мероприятии в Нью-Йорке в среду складной телефон Surface Duo, который также можно использовать как планшет. Он будет работать на операционной... читать дальше

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октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-295 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9823% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,46% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,46% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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По данным Всемирной продовольственной программы (ВПП - основана в 1963 году как орган по продовольственной помощи в системе ООН), на помойке оказывается треть всех продуктов питания на планете. Глобальная экономика теряет из-за этого порядка триллиона долларов ежегодно. В ВПП... читать дальше

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Потребление электроэнергии в сентябре 2019 года в целом по России составило 82,2 млрд кВт ч, что на 2,5 % больше аналогичного показателя 2018 года., свидетельствуют оперативные данные АО "СО ЕЭС". Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в сентябре 2019... Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в сентябре 2019... читать дальше

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За последние 2 года на 44% снизилась средняя сумма долга по микрозайму, подлежащая взысканию. Такую статистику приводит СРО НАПКА. Согласно приведенным данным, если в 2017 году средняя сумма долга по микрозайму была на уровне 19,8 тыс. рублей, то в 2019 году - 11 тыс.... читать дальше

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Рынок потребительского кредитования вырастет не более чем на 20% в 2019 году и не более чем на 15% в 2020 году после роста на 23% за 2018 год, прогнозируют аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА". Портфель необеспеченных потребительских кредитов за период с 1 июля... Портфель необеспеченных потребительских кредитов за период с 1 июля... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1554 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,1386... читать дальше

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Центробанк 1 октября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 11,79 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 6 сентября по 4 октября планирует приобрести валюту на 187,1 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить... Минфин с 6 сентября по 4 октября планирует приобрести валюту на 187,1 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 октября по данным на начало операционного дня выросло до 116,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Внешний долг Казахстана на 1 июля 2019 года составил $158,3 млрд, или 87,7% к ВВП, сообщила сегодня пресс-служба Национального банка. За 1-е полугодие 2019 года внешний долг страны сократился на $467,6 млн (на 0,3%). За 1-е полугодие 2019 года внешний долг страны сократился на $467,6 млн (на 0,3%). Государственный внешний долг увеличился на... Государственный внешний долг увеличился на... читать дальше

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