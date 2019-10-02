ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,8449 руб.

2 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 2 октября, составляет 70,8449 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,80 коп.

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Акционеры "Газпром нефти" на внеочередном собрании одобрили промежуточные дивиденды за 1-е полугодие 2019 года в размере 18,14 рубля на акцию, говорится в сообщении эмитента. В сумме это составит 86 млрд рублей. Реестр акционеров "Газпром нефти" на получение дивидендов за 1-е... читать дальше

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Россия заняла 48-е место в обновленном рейтинге паспортов мира от компании Henley&Partners, поднявшись на три пункта благодаря отмене виз со Сьерра-Леоне. Лидерами индекса, как и в июле 2019 года, стали Япония и Сингапур. Их граждане без виз могут посещать 190 стран из... Лидерами индекса, как и в июле 2019 года, стали Япония и Сингапур. Их граждане без виз могут посещать 190 стран из... читать дальше

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Правительство рассмотрит пакет изменений в законодательство, который усовершенствует механизм расселения аварийного жилья в стране и наделит органы власти правом определять критерии для признания жилья аварийным, сообщил на заседании кабинета министров премьер-министр РФ Дмитрий... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,81 пункта (0,899%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2734,02 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2758,5 (-0,01%) пункта,... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы падают в ходе торговой сессии в среду после выхода неожиданно слабых данных о производственной активности в США, вызвавших обеспокоенность относительно состояния крупнейшей экономики мира. Как стало известно накануне, индекс... Как стало известно накануне, индекс... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 25 сентября по 2 октября) - 64,8368 руб. за доллар, минимальное значение - 63,5107 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,33 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Мировые продажи микропроцессоров в августе упали на 15,9% относительно того же месяца прошлого года - до $34,2 млрд по сравнению с $40,66 млрд, говорится в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). При сравнении... При сравнении... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,14/65,83 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 40 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70,86/72,22 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 41 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,84/66,02 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 38 коп., Cредний курс продажи...

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 71,4669 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,20 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 65,4399 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,29 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Visa Inc., Mastercard Inc. и другие финансовые партнеры Facebook пересматривают вопрос о своем участии в проекте создания криптовалюты Libra на фоне критики со стороны правительственных чиновников в США и Европе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные... читать дальше

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Банк ВТБ планирует сделать банкоматную сеть бесконтактной примерно через 3 года, сообщил журналистам член правления ВТБ Валерий Чулков в кулуарах ПЛАС-форума. "Мы уже начали, мы закупаем все новые банкоматы, которые у нас идут, они все идут без контакта. Естественно,... "Мы уже начали, мы закупаем все новые банкоматы, которые у нас идут, они все идут без контакта. Естественно,... читать дальше

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Комбайновый завод "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону, входит в ассоциацию "Росспецмаш") начал поставки сельхозтехники в Тунис, говорится в сообщении "Росспецмаша". Поставляемая техника будет эксплуатироваться в хозяйствах на севере Африки. Поставляемая техника будет эксплуатироваться в хозяйствах на севере Африки. По словам гендиректора... По словам гендиректора... читать дальше

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Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, выступая на Российской энергетической неделе, заявил, что Россия может производить 160 млн тонн СПГ в год. "Мы считаем, что только в зоне, где работает "НОВАТЭК", на полуострове Ямал и Гыдан, Россия может добывать, производить порядка... "Мы считаем, что только в зоне, где работает "НОВАТЭК", на полуострове Ямал и Гыдан, Россия может добывать, производить порядка... читать дальше

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