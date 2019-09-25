Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2584,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2824,53 млрд руб.

25 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 сентября составили по Российской Федерации 2584,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2352,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2730 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2494,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 сентября составили 2824,53 млрд руб. против 2819,36108 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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