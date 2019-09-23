Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9854 руб.

23 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 215 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9854 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,9701 руб., максимальный - 9,0038 руб. Было заключено 238 сделок. Объем торгов составил 692,38 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,9869 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.