.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 134,4 млрд руб.
.
20 сентября 2019 года 09:55
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 134,4 млрд руб.
|0
20 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 134,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 139,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
20 сентября 2019 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4229 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4819 руб. Минимальный курс евро составил 70,325 руб., максимальный -... читать дальше
.20 сентября 2019 года 15:11
Инфляционное давление, определяемое как рост цен на наиболее устойчивые к действию временных факторов компоненты потребительской корзины, держится вблизи 4%. Это будет способствовать замедлению годовой инфляции до 4% и ее дальнейшей стабилизации около этого уровня. К такому... читать дальше
.20 сентября 2019 года 15:08
ЦБ РФ с 21 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3087,59 (-6,18) руб./грамм; на серебро - 36,7 (+0,04) руб./грамм; на платину - 1939,88 (+23,82) руб./грамм; на палладий - 3380,93 (+102,16) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.20 сентября 2019 года 15:04
Нефтяной рынок продолжает повышаться в пятницу и готовится завершить неделю максимальным подъемом с января на опасениях по поводу нехватки топлива на мировом рынке. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:50 мск подорожали на $0,49... читать дальше
.20 сентября 2019 года 15:02
Американские компании во втором квартале 2019 года вернули на родину $88,3 млрд корпоративной прибыли, полученной за рубежом, говорится в сообщении министерства торговли США. Таким образом, с момента вступления в силу налоговой реформы в начале 2018 года компании... читать дальше
.20 сентября 2019 года 14:54
Россия в этом году произведет рекордный объем свекловичного сахара - 6,4-6,7 млн тонн, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). "Достаточно тяжелая ситуация складывается. В очередной раз у нас, видимо, будет рекорд производство свекловичного сахара в нашей... читать дальше
.20 сентября 2019 года 14:47
Господдержка АПК в 2020 году вырастет до 321 млрд рублей против 307 млрд рублей в этом году, сообщила журналистам в пятницу замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. По ее словам, на заседании правительства в четверг было одобрено выделение дополнительных средств на... читать дальше
.20 сентября 2019 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,79 пункта (0,422%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2782,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2796,04 (+0,05%) пункта,... читать дальше
.20 сентября 2019 года 14:39
Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросло в пятницу. Позитивным фактором для рынков является возобновление переговоров о торговле между США и Китаем. В то же время усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказывает... читать дальше
.20 сентября 2019 года 14:33
Сегодня цены на палладий на спотовом рынке в Лондоне поднялись на 1,8% и достигли рекордных $1648,65 за унцию. При этом драгметалл завершает "в плюсе" седьмую неделю подряд, чего не происходило с 2012 года, отмечает Bloomberg. "Рост продаж автомобилей с... читать дальше
.20 сентября 2019 года 14:26
АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") полностью разместило выпуск коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Заем сроком обращения 3 года размещен по закрытой подписке. Номинал... читать дальше
.20 сентября 2019 года 14:24
Банк Латвии ухудшил прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) страны на 2019 год с 2,9% до 2,5%, на 2020 год - с 3,1% до 2,6%, заявил журналистам президент центробанка Илмар Римшевич. "Развитие Латвии постепенно замедляется вместе с замедлением экономики в еврозоне и в... читать дальше
.20 сентября 2019 года 14:24
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг Ненецкого автономного округа (НАО) и его облигационного займа серии 35001 до уровня "ruА+" со "стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. Повышение кредитного рейтинга региона обусловлено высоким... читать дальше
.20 сентября 2019 года 14:16
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Совкомбанка с "BB" до "BB+". Прогноз изменения рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "B", рейтинг... читать дальше
.20 сентября 2019 года 14:07
Авиационные страховщики ожидают увеличение тарифов на авиационное страхование в пределах 20-30% на вновь заключаемые договоры в 2019 году при отсутствии крупных убытков у авиакомпании. Такую оценку привел заместитель генерального директор СК "АльфаСтрахование" Илья Кабачник... читать дальше
.20 сентября 2019 года 13:59
С начала текущего года гостиничный фонд столицы увеличился почти на 1 тыс. номеров, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "В последние годы мы продолжаем развивать не только транспортную систему, продумываем... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.