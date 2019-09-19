Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,1185 руб.

19 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2560 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,1185 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,8075 руб., максимальный - 64,325 руб. Было заключено 10674 сделки. Объем торгов составил 38053,17 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,94 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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