Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,9048 руб.

19 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2730 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9048 руб.

Минимальный курс евро составил 70,7025 руб., максимальный - 71,055 руб. Было заключено 3753 сделки. Объем торгов составил 18417,38 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,73 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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