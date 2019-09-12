Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,073 руб.

12 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,073 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,795 руб., максимальный - 65,37 руб. Было заключено 13113 сделок. Объем торгов составил 52920,67 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,84 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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