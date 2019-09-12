ЦБ РФ установил курс евро с 13 сентября в размере 71,8273 руб.

12 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 13 сентября, составляет 71,8273 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,67 коп.

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ПАО "ФСК ЕЭС" установило ставку 15-16-го купонов облигаций 25-й серии в размере 5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в октябре 2015 года разместила облигации 25-й серии на 15 млрд рублей. Ставка текущего купона - 9% годовых. Облигации размещены на 15... Компания в октябре 2015 года разместила облигации 25-й серии на 15 млрд рублей. Ставка текущего купона - 9% годовых. Облигации размещены на 15...

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,06 пункта (0,606%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2799,99 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) 17 сентября планирует собирать заявки инвесторов на приобретение краткосрочных облигаций серий БO-001K-P объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Также банк планирует 24 сентября провести сбор заявок на облигации серии... Также банк планирует 24 сентября провести сбор заявок на облигации серии... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 45896,270 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 86,699 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 40 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2022 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1641 руб., максимальный - 9,2332... Минимальный курс юаня составил 9,1641 руб., максимальный - 9,2332... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4039 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,0191 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5024 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,5163 руб. Минимальный курс евро составил 70,97 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,97 руб.,... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил торги в четверг без единой динамики индексов на фоне снижения ставки ЕЦБ и падения нефти на ожиданиях возможного ослабления санкций против Ирана. В Азии в четверг преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 и китайский Shanghai... В Азии в четверг преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 и китайский Shanghai... читать дальше

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РФ в текущем году больше не планирует выходить на внешние рынки, в будущем же может отказаться от размещений в долларах, отдав предпочтение евро и, возможно, юаням. "В следующем году будем заимствовать в валюте, которая не является долларом", - заявил журналистам первый... "В следующем году будем заимствовать в валюте, которая не является долларом", - заявил журналистам первый... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте ПАО "ТГК-1" до "BBB" с "BBB-". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. "Повышение рейтинга отражает улучшение оценки... "Повышение рейтинга отражает улучшение оценки... читать дальше

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Оценка трендовой инфляции в августе 2019 года понизилась до 5,28% с 5,30% в июле, говорится в обзоре ЦБ РФ. Оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, понизилась до 3,86% в августе с 4,02% в июле. "Небольшое снижение оценок... "Небольшое снижение оценок... читать дальше

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Прогноз по росту ВВП РФ на 2019 год составляет 1,3%, на 2020 год - 2,0%, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках Международного финансового форума. "На этот год предусмотрены темпы роста 1,3%. Этот прогноз сохраняется, мы... "На этот год предусмотрены темпы роста 1,3%. Этот прогноз сохраняется, мы... читать дальше

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Профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,8% ВВП. Как сообщил глава Минфина Антон Силуанов на брифинге в рамках Московского финансового форума, такая оценка заложена в проект бюджета на трехлетку, который 19 сентября будет рассмотрен на заседании... читать дальше

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Объем трансграничных перечислений физлицам РФ через системы денежных переводов в первом полугодии 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на $274 млн, или на 21%, до $1,579 млрд, в то время как переведенная физлицами из РФ сумма снизилась на $946 млн, или... читать дальше

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Росбанк завершил размещение облигаций серии БО-002P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок прошел 4 сентября. Предварительно ориентир ставки 1-го купона озвучивался в диапазоне 7,70-7,90% годовых,... Сбор заявок прошел 4 сентября. Предварительно ориентир ставки 1-го купона озвучивался в диапазоне 7,70-7,90% годовых,... читать дальше

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АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 244,596 тыс. облигаций серии 002P-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 8,2% выпуска. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 8,2% выпуска. Компания... Компания... читать дальше

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