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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 114,9 млрд руб.
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12 сентября 2019 года 10:16
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 114,9 млрд руб.
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12 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 114,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 263,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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ПАО "ФСК ЕЭС" установило ставку 15-16-го купонов облигаций 25-й серии в размере 5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в октябре 2015 года разместила облигации 25-й серии на 15 млрд рублей. Ставка текущего купона - 9% годовых. Облигации размещены на 15...
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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,06 пункта (0,606%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2799,99 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию... читать дальше
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.12 сентября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 40 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2022 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1641 руб., максимальный - 9,2332... читать дальше
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Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,0191 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4039 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,0191 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5024 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,5163 руб. Минимальный курс евро составил 70,97 руб.,... читать дальше
.12 сентября 2019 года 18:58
Российский фондовый рынок завершил торги в четверг без единой динамики индексов на фоне снижения ставки ЕЦБ и падения нефти на ожиданиях возможного ослабления санкций против Ирана. В Азии в четверг преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 и китайский Shanghai... читать дальше
.12 сентября 2019 года 18:53
РФ в текущем году больше не планирует выходить на внешние рынки, в будущем же может отказаться от размещений в долларах, отдав предпочтение евро и, возможно, юаням. "В следующем году будем заимствовать в валюте, которая не является долларом", - заявил журналистам первый... читать дальше
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Оценка трендовой инфляции в августе 2019 года понизилась до 5,28% с 5,30% в июле, говорится в обзоре ЦБ РФ. Оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, понизилась до 3,86% в августе с 4,02% в июле. "Небольшое снижение оценок... читать дальше
.12 сентября 2019 года 18:35
Целевой прогноз по росту ВВП РФ на 2020 г. составляет 2,0%, но бюджет рассчитывается исходя из 1,7% - Силуанов
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Профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,8% ВВП. Как сообщил глава Минфина Антон Силуанов на брифинге в рамках Московского финансового форума, такая оценка заложена в проект бюджета на трехлетку, который 19 сентября будет рассмотрен на заседании... читать дальше
.12 сентября 2019 года 18:22
Объем трансграничных перечислений физлицам РФ через системы денежных переводов в первом полугодии 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на $274 млн, или на 21%, до $1,579 млрд, в то время как переведенная физлицами из РФ сумма снизилась на $946 млн, или... читать дальше
.12 сентября 2019 года 18:18
Росбанк завершил размещение облигаций серии БО-002P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок прошел 4 сентября. Предварительно ориентир ставки 1-го купона озвучивался в диапазоне 7,70-7,90% годовых,... читать дальше
.12 сентября 2019 года 18:15
АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 244,596 тыс. облигаций серии 002P-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 8,2% выпуска. Компания... читать дальше
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