ЦБ РФ установил курс евро с 6 сентября в размере 72,8761 руб.

5 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 6 сентября, составляет 72,8761 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,77 коп.

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,7 пункта (0,49%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2807,06 пункта. К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск... К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 45996,056 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 218,984 млрд руб., или на...

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Сбербанк России разместил 45,25% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-LKOH_ASN_PRT-36m-001Р-121R номинальным объемом 1,5 млрд рублей на сумму 678,726 млн рублей и 23,73% выпуска ИОС-SP_ROT-PRT-42m-001Р-127R номинальным объемом 300 млн рублей на 71,203 млн рублей,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 435 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2442 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2201 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,2201 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3627 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,0105 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1300 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9317 руб. Минимальный курс евро составил 72,735 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,735 руб.,... читать дальше

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Банк "Центр-инвест" выкупил в рамках оферты 17 тыс. 691 облигацию серии БО-001Р-05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 600 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 2,94%... Объем выпуска составляет 600 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 2,94%... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся на повышательном тренде, завершил четверг полупроцентным ростом индексов. Европейские рынки акций преимущественно демонстрировали мажорный настрой на фоне возобновившихся надежд, что США и Китаю удастся разрешить торговые... Европейские рынки акций преимущественно демонстрировали мажорный настрой на фоне возобновившихся надежд, что США и Китаю удастся разрешить торговые... читать дальше

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В четверг котировки большинства выпусков российских еврооблигаций слегка скорректировались вниз на фоне ценового падения американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более скромного... читать дальше

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В 2020 году, как ожидает "Транснефть", тарифы на услуги компании по транспортировке нефти в 2020 году будут проиндексированы на размер инфляции "На 2020 год мы ожидаем, что индексация тарифов будет 90-100% прогнозируемой инфляции", - сообщил первый вице-президент... "На 2020 год мы ожидаем, что индексация тарифов будет 90-100% прогнозируемой инфляции", - сообщил первый вице-президент... читать дальше

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Жертвами мошенничества с фиктивной лотереей и выигрышем, для получения которого надо дать данные своей карты, чаще всего становятся мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах, сообщил первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем... читать дальше

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Минтранс России не поддерживает инициативу о запрете эксплуатации старого коммерческого транспорта, если он исправно проходит процедуры технического контроля, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах ВЭФ-2019. "Я за то, чтобы не ограничивать... "Я за то, чтобы не ограничивать... читать дальше

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Американские рынки акций могут резко вырасти к концу года благодаря активному подъему корпоративной прибыли, полагает старший стратег JPMorgan Chase по глобальному рынку акций Мислав Матейка. "Мы ожидали коррекции в августе, а теперь прогнозируем ралли ближе к концу... "Мы ожидали коррекции в августе, а теперь прогнозируем ралли ближе к концу... читать дальше

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Россия в июле-августе этого года экспортировала 9,1 млн тонн зерна, в том числе 7,7 млн тонн пшеницы, следует из данных аналитического центра АО "Русагротранс". Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, это второй показатель экспорта после... Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, это второй показатель экспорта после... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4771 тыс. баррелей - до 422,98 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2396 тыс. баррелей и составили 229,586 млн баррелей,... Товарные запасы бензина сократились на 2396 тыс. баррелей и составили 229,586 млн баррелей,... читать дальше

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Бывший руководитель Федеральной резервной системы (ФРС) Алан Гринспен считает, что установление в США отрицательных процентных ставок является лишь "вопросом времени". "Мы наблюдаем эту ситуацию в странах по всему миру", - сказал он в интервью CNBC, отметив, что... "Мы наблюдаем эту ситуацию в странах по всему миру", - сказал он в интервью CNBC, отметив, что... читать дальше

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