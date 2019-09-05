Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2084,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2526,52 млрд руб.

5 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 сентября составили по Российской Федерации 2084,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1885,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2012 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1834,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 сентября составили 2526,52 млрд руб. против 2984,65479 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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