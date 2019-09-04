Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2012 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2984,65 млрд руб.

4 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 сентября составили по Российской Федерации 2012 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1834,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2300,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2128,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 сентября составили 2984,65 млрд руб. против 2403,04306 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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