Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2300,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2403,04 млрд руб.

3 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 сентября составили по Российской Федерации 2300,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2128,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2109,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1896,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 сентября составили 2403,04 млрд руб. против 2364,75664 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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