ЦБ РФ установил курс евро с 3 сентября в размере 73,1726 руб.

2 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 3 сентября, составляет 73,1726 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,21 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 32,97 пункта (1,203%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2773,01 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 45328,638 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 468,993 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 71 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2947 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2799 руб., максимальный - 9,3155... Минимальный курс юаня составил 9,2799 руб., максимальный - 9,3155... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1493 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,6822 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2033 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1589 руб. Минимальный курс евро составил 73,07 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,07 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил заметным ростом первые торги сентября на фоне роста фондовой Европы. В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, но вырос китайский Shanghai Composite - на 1,3%, несмотря на вступление в силу в США... В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, но вырос китайский Shanghai Composite - на 1,3%, несмотря на вступление в силу в США... читать дальше

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Аграрии РФ к 29 августа получили 61,1% федеральных субсидий, или 72,2 млрд рублей из перечисленных из федерального бюджета 118,2 млрд рублей, сообщает Минсельхоз. Показатель доведения средств этого года на 2,3 п.п. выше, чем на 22 августа этого года. Показатель доведения средств этого года на 2,3 п.п. выше, чем на 22 августа этого года. Как... Как... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов в понедельник после того, как на минувших выходных вступили в силу взаимные пошлины на импорт между США и Китаем. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 мск подешевели на $0,55 (0,93%)... Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 мск подешевели на $0,55 (0,93%)... читать дальше

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Россия с 1 сентября ввела квотирование экспорта лома черных металлов (в объеме 1 млн 9,2 тыс. тонн) в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, по регионам сроком на 4 месяца. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации. Квоты... Квоты... читать дальше

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Россия в новом сезоне (с октября 2019 по сентябрь 2020 года) может увеличить производство сахара до 6,5 млн тонн, прогнозирует Международная организация по сахару (ISO). В предыдущем сезоне производство сахара в России составило 5,9 млн тонн, говорится в обзоре... В предыдущем сезоне производство сахара в России составило 5,9 млн тонн, говорится в обзоре... читать дальше

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На мировом рынке зерна продолжается падение цен. На минувшей неделе российская пшеница (содержание белка 12,5%) подешевела на $2, до $189 за тонну (FOB, глубоководные порты), следует из мониторинга "СовЭкона". Как считают эксперты, на цены продолжают давить снижающиеся... Как считают эксперты, на цены продолжают давить снижающиеся... читать дальше

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Член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Ив Мерш высказал опасения относительно планов Facebook по созданию криптовалюты Libra. "Я искренне надеюсь, что европейский народ не поддастся искушению и не променяет безопасность уже имеющихся платежных... "Я искренне надеюсь, что европейский народ не поддастся искушению и не променяет безопасность уже имеющихся платежных... читать дальше

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность проведения досрочных всеобщих выборов, если не согласные с ним члены парламента смогут принять законопроект, блокирующий Brexit без сделки, пишет в понедельник BBC. По сообщению телерадиокорпорации,... По сообщению телерадиокорпорации,... читать дальше

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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) считает разумными установленные тарифы за оплату товаров и услуг с помощью QR-кода в Системе быстрых платежей (СБП) и поддерживает развитие СБП как перспективного инструмента безналичной оплаты, говорится в сообщении... читать дальше

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сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-273 на 22 млрд 17,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Торговый оборот между РФ и Монголией в этом году может увеличиться более чем на 10%, считает вице-премьер Алексей Гордеев. "В последние годы наши торговые отношения развиваются опережающими темпами. По итогам 2018 года товарооборот увеличился более чем на 20% и составил... "В последние годы наши торговые отношения развиваются опережающими темпами. По итогам 2018 года товарооборот увеличился более чем на 20% и составил... читать дальше

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