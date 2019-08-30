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30 августа 2019 года 15:00
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 августа
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30 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 31 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3263,29 (-34,31) руб./грамм; на серебро - 39,3 (-0,36) руб./грамм; на платину - 1998,74 (+33,03) руб./грамм; на палладий - 3206,54 (+19,78) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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