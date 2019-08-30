Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 августа

30 августа. FINMARKET.RU -РФ с 31 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3263,29 (-34,31) руб./грамм; на серебро - 39,3 (-0,36) руб./грамм; на платину - 1998,74 (+33,03) руб./грамм; на палладий - 3206,54 (+19,78) руб./грамм.

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В понедельник, 2 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $11,92 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 2 сентября, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 76110,35 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В понедельник, 2 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 1305,84 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Совет директоров ЦБ РФ утвердил максимальный уровень комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в пресс-релизе ЦБ. Диапазон этих комиссий составит от 0 до... Диапазон этих комиссий составит от 0 до... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов, но завершают неделю рекордным ростом за семь недель благодаря сигналам ослабления враждебности в отношениях США и Китая и падению запасов топлива в Штатах. Важным позитивным фактором для рынка стали слова... Важным позитивным фактором для рынка стали слова... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5802 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3092 руб. Минимальный курс евро составил 73,165 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 73,165 руб., максимальный -... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Кировской области на уровне "ruBBB+", прогноз - "стабильный", сообщает агентство. "Эксперт РА" также подтвердило на уровне "ruBBB+" рейтинг облигаций Кировской области. По семилетнему выпуску... "Эксперт РА" также подтвердило на уровне "ruBBB+" рейтинг облигаций Кировской области. По семилетнему выпуску... читать дальше

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Совет директоров Банка России назначил с 9 сентября Евгения Писаревского на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций, говорится в сообщении... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил врио губернатора Мурманской области Андрею Чибису обратить особое внимание на качество жизни в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) на территории региона, где преимущественно живут военные. "Давайте вернемся к... "Давайте вернемся к... читать дальше

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ЦБ РФ с 31 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3263,29 (-34,31) руб./грамм; на серебро - 39,3 (-0,36) руб./грамм; на платину - 1998,74 (+33,03) руб./грамм; на палладий - 3206,54 (+19,78) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Правительство приняло решение включить микроторговлю в перечень видов деятельности, на который распространяется система льготного кредитования МСП, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по реализации нацпроекта по развитию... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,35 пункта (0,381%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2724,6 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2730,89 (+0,61%) пункта,... читать дальше

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Банк "Русский стандарт" в первом полугодии 2019 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,5 раза в годовом сравнении - до 3,56 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка. "Расходы на резервы снизились за первое полугодие 2019 года на 0,9 млрд рублей, или на 35,7% по... "Расходы на резервы снизились за первое полугодие 2019 года на 0,9 млрд рублей, или на 35,7% по... читать дальше

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Большинство фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировало повышательный тренд благодаря сигналам ослабления враждебности в отношениях США и Китая. Тем не менее рынки завершили август резким падением, что связано не только с эскалацией торгового спора в... читать дальше

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В июне 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 41% и составил 1 млрд долларов. Чистый спрос на доллары США увеличился на 45%, на европейскую валюту — на 33%, говорится в материалах, размещенных на сайте... Чистый спрос на доллары США увеличился на 45%, на европейскую валюту — на 33%, говорится в материалах, размещенных на сайте... читать дальше

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Экономика Италии во втором квартале 2019 года не изменилась в поквартальном выражении и сократилась на 0,1% в годовом, свидетельствуют окончательные данные статистического агентства Istat. Предварительные данные указывали на отсутствие изменений обоих показателей, и... Предварительные данные указывали на отсутствие изменений обоих показателей, и... читать дальше

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