.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Запасы нефти в США упали за период с 16 августа по 23 августа на 10027 тыс. баррелей, бензина - упали на 2090 тыс. баррелей
.
ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития уточнило макропрогноз на 2019-2024 годы
Минэкономразвития уточнило макропрогноз на 2019-2024 годы. Прогноз роста ВВП на 2019 году не изменился - 1,3%, прогноз по росту промпроизводства также оставлен без изменения - 2,3%. Но ухудшен прогноз на 2019-2024 гг. в части показателей соцсферы
 
Задолженность россиян по оплате услуг ЖКХ превысила 0,5 трлн рублей
По итогам 1-го квартала 2019 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Общая сумма достигла 564,5 млрд рублей, рассказали "Известиям" в...
 
В РФ могут установить квоту на госзаказ отечественных товаров в 50%
На прошлой неделе Минпромторг направил проект постановления правительства для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Из данного документа следует, что нужно ввести временную экономическую поддержку...
 
Уровень бедности в РФ в 1-м полугодии вырос до 13,5%
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, говорится в сообщении...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

28 августа 2019 года 17:31

Запасы нефти в США упали за период с 16 августа по 23 августа на 10027 тыс. баррелей, бензина - упали на 2090 тыс. баррелей

 0  
28 августа. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 10027 тыс. баррелей - до 427,751 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина сократились на 2090 тыс. баррелей и составили 231,982 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2063 тыс. баррелей, достигнув 136,06 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2850 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 400 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1400 тыс. баррелей.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    США,  Нефть,  Запасы

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
28 августа 2019 года 19:55
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 28 августа растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,96 пункта (0,675%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2677,31 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск...    читать дальше
.
28 августа 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 28 августа выросла на 0,28% и составила 44201,019 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44201,019 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 124,376 млрд руб., или на...
.
28 августа 2019 года 19:20
ООО "ЭкономЛизинг" завершил размещение облигаций на 100 млн рублей
ООО "ЭкономЛизинг"(Саратов) завершило размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Срок обращения выпуска - 3 года. Организатором и андеррайтером выступает ИК "Фридом Финанс".

Ставка 1-12-го купонов установлена на...    читать дальше
.
28 августа 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,3012 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 461 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3012 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,259 руб., максимальный - 9,3332...    читать дальше
.
28 августа 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 66,6666 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2535 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,6666 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
28 августа 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,9401 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2030 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9401 руб.

Минимальный курс евро составил 73,54 руб.,...    читать дальше
.
28 августа 2019 года 18:59
Рынок акций РФ закрылся в плюсе
Рынок акций РФ к вечеру в среду вышел в "плюс" по индексам на неоднозначном внешнем фоне. Рынки акций остаются под давлением, отражая осторожность глобальных инвесторов в отсутствие реальных указаний на готовность США или Китая возобновить торговый диалог, что серьезно угрожает...    читать дальше
.
28 августа 2019 года 18:54
Квартальная прибыль "Татнефти" снизилась на 14,3%
Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в 1-м полугодии 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего на 8,6% - до 114,3 млрд руб., сообщается в отчете компании.

Ранее аналитики, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали прибыль в 1-м полугодии в 118,9 млрд...
.
28 августа 2019 года 18:47
Группа "ФосАгро" во втором квартале снизила EBITDA на 2%
EBITDA группы "ФосАгро" по итогам 2-го квартала 2019 года составила 18,3 млрд рублей, что на 2% меньше показателя соответствующего периода прошлого года, сообщила компания.

Полугодовая EBITDA выросла на 31%, до 43,1 млрд рублей.

Для сравнения, консенсус-прогноз...    читать дальше
.
28 августа 2019 года 18:39
За неделю официальная безработица снизилась на 0,3%
Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 14 по 21 августа, снизилась на 0,3% и составила 717 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минтруда России в среду.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 57 регионах....    читать дальше
.
28 августа 2019 года 18:32
"Почта России" 5 сентября планирует начать размещение облигаций объемом 5 млрд рублей
ФГУП "Почта России" 5 сентября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-06 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 7,90-8,00% годовых, ему соответствует доходность к погашению в...    читать дальше
.
28 августа 2019 года 18:23
Глава Нацбанка Белоруссии ожидает роста экономики страны в 2020 г. на уровне 2,5%
Национальный банк Белоруссии (НББ) прогнозирует рост ВВП страны в 2019 году на уровне 2,9%, в 2020 году - 2,5%, сообщил председатель правления НББ Павел Каллаур в интервью изданию fDi Magazine.

По его мнению, фактический экономический рост в Белоруссии соответствует...    читать дальше
.
28 августа 2019 года 18:12
Средневзвешенная цена ОФЗ 24020 на аукционе - 100,184% при 11-кратном превышении спроса
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 24020 с погашением 27 июля 2022 года составила 100,184% от номинала, свидетельствует информация Московской биржи.

Всего было продано бумаг на общую сумму 10 млрд рублей по номиналу при...    читать дальше
.
28 августа 2019 года 18:10
Нефть продолжает дорожать на данных о запасах в США
Нефтяные котировки продолжают повышаться на торгах в среду после публикации министерством энергетики США данных о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:57 мск подорожали на $1,29 (2,17%) -...    читать дальше
.
28 августа 2019 года 18:03
S&P подтвердило рейтинг "Северстали" на уровне "BBB-", прогноз "стабильный"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг "Северстали" на уровне "BBB-".

Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Эксперты S&P полагают, что "Северсталь" может увеличить...    читать дальше
.
28 августа 2019 года 17:56
Китайская корпорация ZTE завершила полугодие с чистой прибылью
Китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE Corp. получил в первом полугодии чистую прибыль, оправившись после американских санкций.

В январе-июне 2019 года чистая прибыль составила 1,47 млрд юаней ($205 млн) по сравнению с чистым убытком в размере...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.