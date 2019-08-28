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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 16 августа по 23 августа на 10027 тыс. баррелей, бензина - упали на 2090 тыс. баррелей
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28 августа 2019 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 16 августа по 23 августа на 10027 тыс. баррелей, бензина - упали на 2090 тыс. баррелей
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28 августа. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 10027 тыс. баррелей - до 427,751 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2090 тыс. баррелей и составили 231,982 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2063 тыс. баррелей, достигнув 136,06 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2850 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 400 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1400 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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