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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 августа
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27 августа 2019 года 15:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 августа

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27 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 28 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3263,35 (+73,65) руб./грамм; на серебро - 37,76 (+1,6) руб./грамм; на платину - 1823,56 (+18,51) руб./грамм; на палладий - 3148,63 (+51,83) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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НОВОСТИ
27 августа 2019 года 20:10
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27 августа 2019 года 19:15
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Минимальный курс юаня составил 9,22 руб., максимальный - 9,3...    читать дальше
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27 августа 2019 года 19:15
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3626 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7257 руб.

Минимальный курс евро составил 73,445 руб.,...    читать дальше
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27 августа 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 66,3924 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,3924 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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27 августа 2019 года 18:59
Индекс МосБиржи подрос на 0,04%, индекс РТС снизился на 0,76%
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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли во вторник благодаря...    читать дальше
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27 августа 2019 года 18:54
Сбербанк разместил 32,8% выпуска инвестиционных облигаций на 327,9 млн рублей
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Срок обращения выпуска - 4 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка...    читать дальше
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27 августа 2019 года 18:52
ВЭБ разместил 1,16% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К176 на 231 млн рублей
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27 августа 2019 года 18:52
В прикладном плане возможная поездка Путина в США пока не обсуждается - Песков
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27 августа 2019 года 18:24
Потребление рыбы в России в прошлом году отставало от нормы на 5 кг
Реальное потребление рыбы в РФ в прошлом году составило 15,6 кг на человека, что на 5 кг ниже нормы, рекомендуемой Минздравом для здорового питания, подсчитал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Как сообщил Савельев "Интерфаксу",...    читать дальше
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27 августа 2019 года 18:17
Цены на сахар приблизились к минимальным уровням за последние десять лет
Сахар дешевеет. Цены на этот продукт в текущем месяце приблизились к минимальным уровням за последние десять лет на фоне потенциального избытка предложения на рынке Индии, укрепления доллара и замедления роста мировой экономики, пишет The Wall Street Journal.

Котировки...    читать дальше
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27 августа 2019 года 18:10
Мосбиржа зарегистрировала облигации Московского кредитного банка на 350 млн рублей
"Московская биржа" зарегистрировала облигации Московского кредитного банка (МКБ) серии БСО-П04 объемом 350 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
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27 августа 2019 года 18:09
Путин: последовательно ведется работа по либерализации визового режима между Россией и Турцией
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что с августа этого года действует безвизовый режим с Турцией для граждан со служебными, специальными паспортами, а также для профессиональных водителей. "Последовательно ведется работа по либерализации визового режима между Россией и...    читать дальше
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27 августа 2019 года 17:57
Квоты на ввоз в РФ в 2020 году говядины и мяса птицы не изменятся
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