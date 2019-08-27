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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 109,2 млрд руб.
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27 августа 2019 года 10:41
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 109,2 млрд руб.
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27 августа. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 109,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 140,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Сахар дешевеет. Цены на этот продукт в текущем месяце приблизились к минимальным уровням за последние десять лет на фоне потенциального избытка предложения на рынке Индии, укрепления доллара и замедления роста мировой экономики, пишет The Wall Street Journal. Котировки... читать дальше
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