Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 109,2 млрд руб.

27 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 109,2 млрд руб.

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ФК "Система" установила ставку 4-13-го купонов облигаций серии 001Р-08 на уровне 9% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 10-летние облигации объемом 15 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка текущего купона составляет 9,25% годовых. По выпуску... Компания разместила 10-летние облигации объемом 15 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка текущего купона составляет 9,25% годовых. По выпуску...

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,11 пункта (0,042%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2659,35 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после... Индекс РТС корректируется наверх после... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44076,644 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 103,725 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 370 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2545 руб. Минимальный курс юаня составил 9,22 руб., максимальный - 9,3... Минимальный курс юаня составил 9,22 руб., максимальный - 9,3... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3626 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7257 руб. Минимальный курс евро составил 73,445 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,445 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,3924 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги слабым ростом по индексы МосБиржи и снижением по индексу РТС, несмотря на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок и растущую нефть. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли во вторник благодаря... Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли во вторник благодаря... читать дальше

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Сбербанк России разместил 32,79% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_OG_BSK-48m-001Р-130R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму 327,9 млн рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска - 4 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка... Срок обращения выпуска - 4 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка... читать дальше

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ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К176 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 1,16% выпуска на 231 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 22 августа. Ставка купона установлена в размере 6,99%... Сбор заявок на бонды прошел 22 августа. Ставка купона установлена в размере 6,99%... читать дальше

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В прикладном плане возможная поездка президента РФ Владимира Путина в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа пока не обсуждается, любому визиту должна предшествовать длительная подготовка, заявляют в Кремле. "Пока об этом речь не идет в прикладном... "Пока об этом речь не идет в прикладном... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что подавший в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте все же останется во главе правительства. "Очень талантливый мужчина, который, надеюсь, останется премьер-министром", - написал Трамп в Twitter. "Он очень любит свою страну... читать дальше

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Реальное потребление рыбы в РФ в прошлом году составило 15,6 кг на человека, что на 5 кг ниже нормы, рекомендуемой Минздравом для здорового питания, подсчитал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Как сообщил Савельев "Интерфаксу",... Как сообщил Савельев "Интерфаксу",... читать дальше

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Сахар дешевеет. Цены на этот продукт в текущем месяце приблизились к минимальным уровням за последние десять лет на фоне потенциального избытка предложения на рынке Индии, укрепления доллара и замедления роста мировой экономики, пишет The Wall Street Journal. Котировки... Котировки... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации Московского кредитного банка (МКБ) серии БСО-П04 объемом 350 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что с августа этого года действует безвизовый режим с Турцией для граждан со служебными, специальными паспортами, а также для профессиональных водителей. "Последовательно ведется работа по либерализации визового режима между Россией и... читать дальше

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Квоты на ввоз в РФ в 2020 году говядины и мяса птицы не изменятся. Согласно проекту постановления правительства, с которым ознакомился "Интерфакс", квота на ввоз говядины составит 570 тыс. тонн, в том числе 40 тыс. тонн охлажденной. Квота на охлажденную говядину распределена... читать дальше

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