Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,7633 руб.

22 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6291 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7633 руб.

Минимальный курс евро составил 72,62 руб., максимальный - 73,0425 руб. Было заключено 3503 сделки. Объем торгов составил 14505,35 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,67 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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