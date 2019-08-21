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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 9 августа по 16 августа на 2732 тыс. баррелей, бензина - выросли на 312 тыс. баррелей
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21 августа 2019 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 9 августа по 16 августа на 2732 тыс. баррелей, бензина - выросли на 312 тыс. баррелей
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21 августа. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2732 тыс. баррелей - до 437,778 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 312 тыс. баррелей и составили 234,072 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 2610 тыс. баррелей, достигнув 138,123 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 200 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 300 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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