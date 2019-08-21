ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,784 руб.

Доходы республиканского бюджета Белоруссии от экспортных пошлин на нефтепродукты в первом полугодии 2019 года составили 636,9 млн бел. руб., что на 37,1% меньше в годовом сравнении, сообщается в материалах Минфина республики.

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Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, увеличил стоимость активов под управлением на 256 млрд норвежских крон ($28,5 млрд) во втором квартале 2019 года.

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Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО за I полугодие 2019 года выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 43,996 млрд рублей, сообщается в отчете компании.

Выручка увеличилась на 9% - до 424,649 млрд рублей. EBITDA по итогам января-июня составила...