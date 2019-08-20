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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,9063 руб.
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20 августа 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,9063 руб.
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20 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2561 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9063 руб. Минимальный курс евро составил 73,75 руб., максимальный - 74,3225 руб. К этому времени было заключено 8303 сделки. Объем торгов составил 37931,2 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,87 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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