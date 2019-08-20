.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,9484 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле замедлился до 2,8%
В июле рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2,8% после повышения на 3,3% в июне. Динамика показателя оказалась слабее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 3,4%
 
Эксперты не отмечают в экономике ни признаков возврата к рецессии, ни перехода к активному росту
Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ выпустил информационно-аналитический материал, характеризующий динамику Индекса экономического настроения (ИЭН ВШЭ) во втором квартале 2019 года. В рассматриваемом периоде композитный Индекс...
 
Частный спрос уклоняется от поддержки экономического роста
Зафиксированное Росстатом ускорение роста реальных зарплат в РФ в июне—июле 2019 года, вероятнее всего, окажется временным. Ухудшение динамики розничного потребления, как и соответствующих ожиданий, свидетельствует: граждане не верят в реальность...
 
Карты хотят блокировать при получении подозрительных платежей
Банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств. По словам авторов идеи, эти изменения затруднят вывод средств по "купленным"...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

20 августа 2019 года 08:01

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,9484 руб.

 0
20 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 августа, составляет 73,9484 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 72,57 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
20 августа 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,4618 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 428 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,4618 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,4285 руб., максимальный -...    читать дальше
.
20 августа 2019 года 10:54
Экспорт швейцарских часов в июле вырос на 4,3%, за семь месяцев - на 1,9%
Экспорт часов из Швейцарии в июле 2019 года вырос на 4,3% в годовом выражении и составил 1,896 млрд швейцарских франков ($1,92 млрд)., свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. Как сообщалось, в июне показатель рухнул на 10,7%, максимальными темпами с...    читать дальше
.
20 августа 2019 года 10:45
Крупнейшая сделка на офисном рынке Москвы сорвалась
Анонсированный всего два с половиной месяца назад переезд группы "Тинькофф" в новый бизнес-центр на Ленинградском шоссе не состоится.

"В августе менеджмент "Тинькофф" решил отказаться от перевода штаб-квартиры группы в строящийся БЦ "Акватория" в 2022 году. Вместо этого...    читать дальше
.
20 августа 2019 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США повысился до 66,9052 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 982 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,9052...    читать дальше
.
20 августа 2019 года 10:45
ООО "ЭкономЛизинг" 28 августа начнет размещение облигаций на 100 млн рублей
ООО "ЭкономЛизинг"(Саратов) 28 августа планирует начать размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Срок обращения выпуска - 3 года.

Облигации будут размещаться по открытой подписке в рамках программы облигаций...    читать дальше
.
20 августа 2019 года 10:34
За 7 месяцев госбюджет Азербайджана исполнен с дефицитом в 1,5% ВВП
Дефицит госбюджета Азербайджана за январь-июль 2019 года составил 667,2 млн манатов или 1,5% ВВП за отчетный период, сообщает Госкомстат.

По данным Минфина, за отчетный период доходы госбюджета составили 12 млрд 435,5 млн манатов (рост в годовом сравнении на 2,5%),...    читать дальше
.
20 августа 2019 года 10:27
TCS Group повысила прогноз по росту кредитного портфеля в 2019 г. до "существенно выше" 60%
TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") повысила прогноз по росту кредитного портфеля в 2019 году. Формулировка изменена с "как минимум 60%" на "существенно выше 60%", сообщила TCS.

Прогноз по стоимости риска в связи с этим повышен...    читать дальше
.
20 августа 2019 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США повысился до 66,9925 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1855 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,9925...    читать дальше
.
20 августа 2019 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 20 августа растет
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,51 пункта (0,17%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2652,6 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 2,65 пункта (0,212%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
20 августа 2019 года 10:20
Доллар и евро растут в начале торгов на "Московской бирже"
Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне приостановившегося повышения мировых цен на нефть.

В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской...    читать дальше
.
20 августа 2019 года 10:12
Банк России 16 августа купил валюту для Минфина на 14,02 млрд рублей
ЦБ РФ 16 августа купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,02 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Минфин с 7 августа по 5 сентября планирует приобрести валюту на 246,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить...    читать дальше
.
20 августа 2019 года 10:08
"ВЭБ-лизинг" установил очередные ставки по четырем выпускам облигаций на уровне 7,91%
АО "ВЭБ-лизинг" установило ставку 10-20-го купонов облигаций серий БО-06 и БО-07 и 9-20-го купонов облигаций серий БО-09 и 002Р-01 в размере 7,91% годовых, говорится в сообщениях эмитента.

Облигации серий БО-06 и БО-07 со сроком обращения 10 лет и объемом по 5 млрд...    читать дальше
.
20 августа 2019 года 10:04
Российские индексы рынка акций растут в начале торгов
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2% вслед за мировыми площадками.

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в понедельник ростом на фоне намеков властей Германии и Китая о готовности принять меры стимулирования в...    читать дальше
.
20 августа 2019 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 66,06/67,55 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 66,06/67,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 16 коп., Cредний курс продажи...
.
20 августа 2019 года 10:01
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 136,5 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 августа по данным на начало операционного дня выросло до 136,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
20 августа 2019 года 09:57
Минфин против льгот для "Восток Ойла", пока действует общий мораторий на новые меры господдержки
Мораторий на предоставление новых мер господдержки должен распространяться на все нефтегазовые проекты, включая арктические - такова позиция Минфина, изложенная в проекте доклада правительства президенту, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Как сообщалось, по...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.