ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,9484 руб.

20 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 20 августа, составляет 73,9484 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 72,57 коп.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 428 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,4618 руб. Минимальный курс юаня составил 9,4285 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,4285 руб., максимальный -... читать дальше

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Экспорт часов из Швейцарии в июле 2019 года вырос на 4,3% в годовом выражении и составил 1,896 млрд швейцарских франков ($1,92 млрд)., свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. Как сообщалось, в июне показатель рухнул на 10,7%, максимальными темпами с... читать дальше

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Анонсированный всего два с половиной месяца назад переезд группы "Тинькофф" в новый бизнес-центр на Ленинградском шоссе не состоится. "В августе менеджмент "Тинькофф" решил отказаться от перевода штаб-квартиры группы в строящийся БЦ "Акватория" в 2022 году. Вместо этого... "В августе менеджмент "Тинькофф" решил отказаться от перевода штаб-квартиры группы в строящийся БЦ "Акватория" в 2022 году. Вместо этого... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 982 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,9052... читать дальше

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ООО "ЭкономЛизинг"(Саратов) 28 августа планирует начать размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. Срок обращения выпуска - 3 года. Срок обращения выпуска - 3 года. Облигации будут размещаться по открытой подписке в рамках программы облигаций... Облигации будут размещаться по открытой подписке в рамках программы облигаций... читать дальше

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Дефицит госбюджета Азербайджана за январь-июль 2019 года составил 667,2 млн манатов или 1,5% ВВП за отчетный период, сообщает Госкомстат. По данным Минфина, за отчетный период доходы госбюджета составили 12 млрд 435,5 млн манатов (рост в годовом сравнении на 2,5%),... По данным Минфина, за отчетный период доходы госбюджета составили 12 млрд 435,5 млн манатов (рост в годовом сравнении на 2,5%),... читать дальше

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TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") повысила прогноз по росту кредитного портфеля в 2019 году. Формулировка изменена с "как минимум 60%" на "существенно выше 60%", сообщила TCS. Прогноз по стоимости риска в связи с этим повышен... Прогноз по стоимости риска в связи с этим повышен... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1855 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,9925... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,51 пункта (0,17%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2652,6 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 2,65 пункта (0,212%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 2,65 пункта (0,212%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне приостановившегося повышения мировых цен на нефть. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской... читать дальше

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ЦБ РФ 16 августа купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,02 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 7 августа по 5 сентября планирует приобрести валюту на 246,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить... Минфин с 7 августа по 5 сентября планирует приобрести валюту на 246,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить... читать дальше

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АО "ВЭБ-лизинг" установило ставку 10-20-го купонов облигаций серий БО-06 и БО-07 и 9-20-го купонов облигаций серий БО-09 и 002Р-01 в размере 7,91% годовых, говорится в сообщениях эмитента. Облигации серий БО-06 и БО-07 со сроком обращения 10 лет и объемом по 5 млрд... Облигации серий БО-06 и БО-07 со сроком обращения 10 лет и объемом по 5 млрд... читать дальше

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2% вслед за мировыми площадками. Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в понедельник ростом на фоне намеков властей Германии и Китая о готовности принять меры стимулирования в... Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в понедельник ростом на фоне намеков властей Германии и Китая о готовности принять меры стимулирования в... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 66,06/67,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 16 коп., Cредний курс продажи...

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 августа по данным на начало операционного дня выросло до 136,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Мораторий на предоставление новых мер господдержки должен распространяться на все нефтегазовые проекты, включая арктические - такова позиция Минфина, изложенная в проекте доклада правительства президенту, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на документ. Как сообщалось, по... Как сообщалось, по... читать дальше

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