ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 августа в размере 65,9961 руб., курс евро - 73,2227 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 73,2227 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,23 коп.

17 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 65,9961 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,54 коп.

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,38 пункта (0,395%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2615,2 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43548,212 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 93,384 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 51 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,1744 руб. Минимальный курс доллара США составил 65,86... Минимальный курс доллара США составил 65,86... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3790 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,344 руб. Минимальный курс евро составил 72,9925 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,9925 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 49 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3704 руб. Минимальный курс юаня составил 9,3351 руб., максимальный - 9,4349... Минимальный курс юаня составил 9,3351 руб., максимальный - 9,4349... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне забуксовавшей в росте нефти, хотя внешние фондовые площадки подавали позитивные сигналы на ослаблении опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов (японский... В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов (японский... читать дальше

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Ближний Восток, как ожидается, обгонит Россию по добыче природного газа к концу текущего года и в последующее десятилетие, говорится в исследовании норвежской консалтинговой компании Rystad Energy. По оценкам Rystad, добыча газа в регионе к 2020 году превысит 730 млрд... По оценкам Rystad, добыча газа в регионе к 2020 году превысит 730 млрд... читать дальше

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Цены на нефть остаются в плюсе на торгах в пятницу, но существенно сократили подъем после снижения ОПЕК оценки роста спроса на нефть в текущем году. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 мск в пятницу составила $58,56 за... Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 мск в пятницу составила $58,56 за... читать дальше

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Консолидированный бюджет РФ в первом полугодии 2019 года исполнен с профицитом 2 трлн 637,4 млрд рублей, сообщается в отчетности на сайте Федерального казначейства. Доходы консолидированного бюджета за этот период составили 18 трлн 583,5 млрд рублей, расходы - 15 трлн... Доходы консолидированного бюджета за этот период составили 18 трлн 583,5 млрд рублей, расходы - 15 трлн... читать дальше

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"Роснефть" подала заявку на участие в конкурсе по Западно-Иркинскому участку на Таймыре условиям которого могла соответствовать только она одна, сообщили "Интерфаксу" источники в Роснедрах. В "Роснефти" и Минприроды не комментируют данную информацию. В "Роснефти" и Минприроды не комментируют данную информацию. Роснедра... Роснедра... читать дальше

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Рынок казначейских облигаций США может продемонстрировать в этом месяце наилучшую динамику с 2015 года на фоне растущих опасений глобального экономического спада, а также предупреждений рейтингового агентства S&P о рисках для американской экономики, пишет газета Financial... читать дальше

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Российские аграрии, по данным на 16 августа, собрали 69,1 млн тонн зерна по сравнению с 68,4 млн тонн на ту же дату в прошлом году, сообщил Минсельхоз со ссылкой на оперативную информацию органов управления АПК субъектов РФ. Показатели практически сравнялись: сбор зерна... Показатели практически сравнялись: сбор зерна... читать дальше

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Россия с начала 2019-2020 сельхозгода (с 1 июля по 13 августа) сократила экспорт зерновых и зернобобовых культур на 12%, до 6,3 млн тонн, говорится в сообщении ФГБУ "Центр оценки качества зерна" со ссылкой на данные территориальных управлений Россельхознадзора. Данные... читать дальше

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АО "АвтоВАЗ" не подтверждает отзыв более 11 тыс. автомобилей Lada Granta для замены поворотников, отмечая, что речь идет лишь о сервисной кампании по устранению дефектов. Представитель "АвтоВАЗа" заявил "Интерфаксу", что сервисная кампания по обслуживанию автомобилей не... Представитель "АвтоВАЗа" заявил "Интерфаксу", что сервисная кампания по обслуживанию автомобилей не... читать дальше

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ербанк (MOEX: SBER) России разместил 19% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-31d-001Р-125R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму около 189,6 млн рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска 1 месяц. По выпуску предусмотрен один... Срок обращения выпуска 1 месяц. По выпуску предусмотрен один... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в августе 2019 года упал до 92,1 пункта по сравнению с июльскими 98,4 пункта, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты в среднем ожидали уменьшения индекса до... Эксперты в среднем ожидали уменьшения индекса до... читать дальше

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