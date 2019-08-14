Запасы нефти в США выросли за период с 2 августа по 9 августа на 1580 тыс. баррелей, бензина - упали на 1412 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2500 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1150 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина сократились на 1412 тыс. баррелей и составили 233,76 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

14 августа. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 1580 тыс. баррелей - до 440,51 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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