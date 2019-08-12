ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,0196 руб.

12 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 73,0196 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,36 коп.

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ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") 13 августа планирует собирать заявки на два выпуска облигаций - серии БО-11 объемом 1,5 млрд рублей и серии БО-09 объемом 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок пройдет с 10:00 до... Сбор заявок пройдет с 10:00 до... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,22 пункта (0,381%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2689,93 пункта. К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск... К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 44499,173 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 56,893 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2207 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1961 руб., максимальный - 9,2619... Минимальный курс юаня составил 9,1961 руб., максимальный - 9,2619... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1684 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,5371 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1025 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3189 руб. Минимальный курс евро составил 73,0025 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,0025 руб.,... читать дальше

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ВВП РФ, очищенный от сезонности, во 2-м квартале 2019 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 0,4% после снижения на 0,2% в 1-м квартале, говорится в сообщении министерства. Таким образом, экономика РФ избежала вхождения в техническую рецессию, уточняют в... Таким образом, экономика РФ избежала вхождения в техническую рецессию, уточняют в... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги ростом индексов на фоне смешанных внешних сигналов и на новостях о повышении агентством Fitch суверенного рейтинга России на одну ступень; Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта... Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта... читать дальше

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Министерство труда и социальной защиты России начало разработку закона об освобождении от работы на один день раз в год для работников старше 40 лет, чтобы пройти врачей в рамках диспансеризации. Уведомление о разработке законопроекта размещено на официальном портале... Уведомление о разработке законопроекта размещено на официальном портале... читать дальше

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Нефтяной рынок стабилизировался в ходе торгов в понедельник на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг торговых переговоров между США и Китаем. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:22 мск подешевели на $0,04 (0,07%) - до $58,49 за... Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:22 мск подешевели на $0,04 (0,07%) - до $58,49 за... читать дальше

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Фондовый рынок Аргентины резко падает в понедельник на итогах предварительных президентских выборов, победу на которых одержал оппозиционный кандидат Альберто Фернандес. Фондовый индекс Merval теряет более 28%, его падение является самым существенным с 2008... Фондовый индекс Merval теряет более 28%, его падение является самым существенным с 2008... читать дальше

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Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) во втором квартале 2019 года увеличилось на 23,7%, до 893 тыс. с 722 тыс., сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. За год количество ИИС увеличилось в 2,4 раза с 366 тыс. во втором квартале 2018... За год количество ИИС увеличилось в 2,4 раза с 366 тыс. во втором квартале 2018... читать дальше

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Министерство труда и социальной защиты России вынесло на общественное обсуждение проект поправок в ведомственный приказ, который установил распределение квот для выдачи разрешений на работу иностранцам в 2019 году. Документ опубликован на официальном портале для... Документ опубликован на официальном портале для... читать дальше

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Saudi Aramco готова к IPO, ждет благоприятной рыночной конъюнктуры, сообщил финансовый директор и старший вице-президент по финансовой стратегии и развитию Saudi Aramco Халид Аль Даббах в ходе телефонной конференции для инвесторов. "В целом, компания готова к IPO", -... "В целом, компания готова к IPO", -... читать дальше

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Нефтяные компании пока не обращались в Минприроды с просьбами о корректировке условий лицензий или технических проектов освоения месторождений из-за затянувшейся сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, сообщил журналистам глава ведомства Дмитрий Кобылкин. "Таких... "Таких... читать дальше

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Barrick Gold, одна из крупнейших в мире золотодобывающих компаний, по итогам 1-го полугодия 2019 года получила $1,974 млрд EBITDA, что на 32% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Как сообщила компания, операционный денежный поток вырос на 47%, до $954... Как сообщила компания, операционный денежный поток вырос на 47%, до $954... читать дальше

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