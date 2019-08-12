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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 65,2543 руб.
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Fitch повысило рейтинги России
Fitch повысило рейтинги РФ до "ВВВ". Агентство полагает, что Россия справится с усилением санкционных рисков. Тем не менее, сохраняющаяся угроза эскалации санкций отразится на возможностях привлечения Россией внешнего финансирования
 
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Во 2-м квартале 2019 года ВВП РФ вырос на 0,9% по сравнению со 2-м кварталом 2018 года. Такую предварительную оценку показателя за апрель-июнь т.г. опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат). Рост российской экономики ускорился - в...
 
До конца года планируется зарегистрировать самозанятыми 200 тыс. россиян
Количество граждан, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. Из этого числа, кто стал пользователем приложения "Мой налог", 96 тыс. ведут деятельность в Москве, 36 тыс. - в...
 
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12 августа 2019 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 65,2543 руб.

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12 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 65,2543 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,44 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
12 августа 2019 года 19:59
"РСГ-Финанс" 13 августа соберет заявки на два выпуска облигаций объемом 3,5 млрд рублей
ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") 13 августа планирует собирать заявки на два выпуска облигаций - серии БО-11 объемом 1,5 млрд рублей и серии БО-09 объемом 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок пройдет с 10:00 до...    читать дальше
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12 августа 2019 года 19:55
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 12 августа растет
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,22 пункта (0,381%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2689,93 пункта.

К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск...    читать дальше
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12 августа 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 12 августа снизилась на 0,13% и составила 44499,173 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 44499,173 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 56,893 млрд руб., или на...
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12 августа 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,2207 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2207 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1961 руб., максимальный - 9,2619...    читать дальше
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12 августа 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,5371 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1684 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,5371 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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12 августа 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,3189 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1025 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3189 руб.

Минимальный курс евро составил 73,0025 руб.,...    читать дальше
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12 августа 2019 года 19:11
Минэкономразвития: техрецессии удалось избежать, во 2-м полугодии рост ВВП РФ ускорится до 1,6-1,8%
ВВП РФ, очищенный от сезонности, во 2-м квартале 2019 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 0,4% после снижения на 0,2% в 1-м квартале, говорится в сообщении министерства.

Таким образом, экономика РФ избежала вхождения в техническую рецессию, уточняют в...    читать дальше
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12 августа 2019 года 18:59
Индексы рынка акций РФ выросли в понедельник почти на 0,4%
Российский рынок акций завершил торги ростом индексов на фоне смешанных внешних сигналов и на новостях о повышении агентством Fitch суверенного рейтинга России на одну ступень;

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта...    читать дальше
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12 августа 2019 года 18:52
Однодневный "отгул" для ежегодного медосмотра планируют ввести с 2020 года
Министерство труда и социальной защиты России начало разработку закона об освобождении от работы на один день раз в год для работников старше 40 лет, чтобы пройти врачей в рамках диспансеризации.

Уведомление о разработке законопроекта размещено на официальном портале...    читать дальше
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12 августа 2019 года 18:44
Цены на нефть стабильны
Нефтяной рынок стабилизировался в ходе торгов в понедельник на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг торговых переговоров между США и Китаем.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:22 мск подешевели на $0,04 (0,07%) - до $58,49 за...    читать дальше
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12 августа 2019 года 18:40
Фондовый рынок Аргентины, курс песо, резко падают на результатах промежуточных выборов президента
Фондовый рынок Аргентины резко падает в понедельник на итогах предварительных президентских выборов, победу на которых одержал оппозиционный кандидат Альберто Фернандес.

Фондовый индекс Merval теряет более 28%, его падение является самым существенным с 2008...    читать дальше
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12 августа 2019 года 18:36
Объем активов на ИИС за второй квартал увеличился на 10,8% - ЦБ РФ
Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) во втором квартале 2019 года увеличилось на 23,7%, до 893 тыс. с 722 тыс., сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

За год количество ИИС увеличилось в 2,4 раза с 366 тыс. во втором квартале 2018...    читать дальше
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12 августа 2019 года 18:28
Минтруд предлагает перераспределить квоты на иностранных работников в России
Министерство труда и социальной защиты России вынесло на общественное обсуждение проект поправок в ведомственный приказ, который установил распределение квот для выдачи разрешений на работу иностранцам в 2019 году.

Документ опубликован на официальном портале для...    читать дальше
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12 августа 2019 года 18:12
Saudi Aramco готова к IPO - представитель компании
Saudi Aramco готова к IPO, ждет благоприятной рыночной конъюнктуры, сообщил финансовый директор и старший вице-президент по финансовой стратегии и развитию Saudi Aramco Халид Аль Даббах в ходе телефонной конференции для инвесторов.

"В целом, компания готова к IPO", -...    читать дальше
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12 августа 2019 года 18:00
Нефтекомпании пока не просят корректировать условия лицензий из-за затянувшейся сделки ОПЕК+ - Минприроды
Нефтяные компании пока не обращались в Минприроды с просьбами о корректировке условий лицензий или технических проектов освоения месторождений из-за затянувшейся сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, сообщил журналистам глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

"Таких...    читать дальше
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12 августа 2019 года 17:49
В первом полугодии Barrick увеличила EBITDA на треть
Barrick Gold, одна из крупнейших в мире золотодобывающих компаний, по итогам 1-го полугодия 2019 года получила $1,974 млрд EBITDA, что на 32% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Как сообщила компания, операционный денежный поток вырос на 47%, до $954...    читать дальше
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