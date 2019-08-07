Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1658,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2594,21 млрд руб.

7 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 августа составили по Российской Федерации 1658,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1447,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2477,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2245,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 августа составили 2594,21 млрд руб. против 1639,40628 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.