Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2477,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1639,41 млрд руб.

6 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 августа составили по Российской Федерации 2477,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2245,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2614,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2398,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 августа составили 1639,41 млрд руб. против 1438,77602 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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